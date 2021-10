Silvia Salemi è lady Gaga a Star in the Star/ Smascherata da Marcella Bella!

Silvia Salemi è Lady Gaga a Star in the Star. La cantante ribalta i pronostici, che indicavano come candidata principale Deborah Iurato. Tutte le strade però portavano a Silvia Salemi, dopo l’ultima esibizione nella finale di Star in the Star, dove ha cantato tra le altre canzoni Poker Face e Alejandro. Ad accreditare il nome di Silvia Salemi sono anche gli indizi forniti durante la diretta dalla presentatrice, Ilary Blasi. Silvia Salemi, nei panni di Lady Gaga, perde poi la sfida decisiva con Michael Jackson ed è proprio in quel momento che si toglie la maschera. A smascherarla, prima di svelarsi, è stata Marcella Bella grazie ad una serie di indizi che è riuscita a cogliere durante la serata, tra cui il lavoro in radio.

Silvia Salemi, chi è la cantante che ha interpretato Lady Gaga a Star in the Star

Silvia Salemi ha pubblicato parecchi album musicali ed è un nome che spesso accostiamo al Festival di Sanremo, essendoci tornata diverse volte. Dopo “A casa di Luca”, la cantante ha cominciato a lavorare anche in televisione e in radio come conduttrice. In tv l’abbiamo vista in diversi ruoli, cominciando da Tale e quale Show fino a Domenica in, Ora o mai più e appunto Star in the Star. “Io sono più timida e nascosta di Lady Gaga naturalmente, ma mi sono divertita davvero tanto a giocare con questo personaggio“, le sue parole dopo l’eliminazione a Star in the Star. Il suo percorso è stato comunque un successo.

