Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele/ Ultime notizie, come sta? Notte tranquilla

Silvio Berlusconi è stato ricoverato nella giornata di ieri presso l’ospedale San Raffaele di Milano. La notte è passata tranquilla e il Cavaliere si trova al momento nel reparto ordinario e non in terapia intensiva, come invece era stato segnalato da alcuni organi di informazione. A smentire l’indiscrezione, come si legge su La Stampa, è stato lo stesso ospedale milanese, confermando quindi la notizia già circolata ieri. Il ritorno presso il nosocomio meneghino è giunto nel pomeriggio di ieri per effettuare una serie di controlli programmati da tempo e previsti per i prossimi giorni, ma i suoi medici avrebbero pensato di anticiparli, spiegando che in ogni caso si tratta di una prassi assolutamente normale anche se Silvio Berlusconi aveva in programma alcuni incontri in queste ore con i vertici del partito presso la sua residenza di Arcore.

Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele/ Ultime notizie, come sta: Tajani rassicura

In ogni caso, come detto sopra, la notte è passata senza particolari problemi per l’ex presidente del consiglio così come riferito da fonti mediche citate sempre da Fanpage. Questa mattina Berlusconi sarà nuovamente sottoposto a degli accertamenti dopo che gli esami del sangue che aveva effettuato ieri avevano rilevato dei valori fuori norma, al punto dal costringerlo al ricovero. “Il presidente Silvio Berlusconi – avevano spiegato ieri i medici tramite bollettino ufficiale – è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi (ieri ndr), di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”.

Berlusconi: “serve Centrodestra in Ue, Ppe guardi ai Conservatori”/ “Malattia? Ho sofferto molto”

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFELE, LA VISITA DI MARINA E DI MARTA FASCINA

Con il rientro al San Raffaele sono tornate le visite dei parenti, a cominciare da quella di Marina, la figlia di Silvio Berlusconi, presenza costante negli scorsi mesi durante l’ultimo ricovero al San Raffaele. Al San Raffaele anche Marta Fascina, compagna del leader azzurro, sempre al fianco del Cavaliere. Ricordiamo che il noto politico milanese soffre da tempo di una leucemia mielomonocitica, che gli ha provocato una infezione polmonare all’inizio di aprile. Dopo un mese e mezzo di ricovero l’ex premier aveva lasciato l’ospedale per poi appunto ritornarvici nelle scorse ore.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2023/ I contributi da far valere per quella di vecchiaia

© RIPRODUZIONE RISERVATA