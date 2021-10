Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ “All’inizio litigavamo pesantemente sul set, poi…”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi protagonisti a Oggi è un altro giorno. Protagonisti di una sit-com, i due artisti hanno parlato delle liti sul set, queste le parole dell’attore: «A me capita. Litigo da solo in pratica. Lei è di gomma, non riesco a provocarla. Le discussioni tra di noi sono più che altro io… Lei è più morbida, di plastica». La Izzo ha rimarcato: «Litighiamo prima di andare sul set, prima ci tiravamo qualsiasi cosa. Una volta ho abbandonato il set».

Ricky Tognazzi ha poi parlato del fratello Thomas Robsahm e di come ha scoperto il legame: «Ho saputo di avere un fratello in Norvegia da Novella 2000. Mia madre stava leggendo il giornale e mi ha detto: “Tuo padre deve dirti qualcosa, hai un fratello norvegese”. Pochi anni più tardi, Ugo è andato in terra neutro, in Bulgaria, e lo ha portato a Roma. Dopo un po’ Gianmarco ha guardato Thomas e gli ha detto: “Che carini che siamo insieme, sembriamo due fratelli”». Simona Izzo, poi, ha parlato del rapporto di coppia e la gestione dei problemi lavorativi, ironizzando: «Non è detto sempre che Ricky mi abbia consolato per un problema sul lavoro. Non è sempre stato solidale. Lui mi avverte quando sto male».

