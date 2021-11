Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ “Posto preferito per fare l’amore è la spiaggia”

Come ogni settimana, Simona Izzo e Ricky Tognazzi protagonisti a Oggi è un altro giorno. La celebre coppia ha parlato del letto, l’attore ha esordito con una battuta: «Noi a letto facciamo tutto, a parte fare l’amore che ogni tanto capita». La moglie ha rimarcato subito dopo: «Il luogo preferito dove fare l’amore è la spiaggia. La spiaggia è uno dei luoghi più romantici, sotto le stelle…».

Jerry Calà/ "Con I gatti di vicolo Miracoli abbiamo fatto la fame"

Simona Izzo ha poi parlato dei “difetti” di Ricky Tognazzi nel sonno: «Ricky ha la sindrome del cavallo a letto, lui scalcia. E ride tantissimo, stanotte ha riso così tanto che mi sono detta “perché non ride così tanto nella vita?”». I due non hanno mai pensato di dividere i letti – «Io non ce la faccio, abbiamo però separato i bagni», le parole della Izzo – e la regista ha spiegato che il letto è uno dei suoi luoghi preferiti per svolgere diverse attività: «Io ho studiato, ho scritto e facciamo riunioni di sceneggiatura a letto». Simona Izzo ha poi ricordato la prima notte della condivisione del letto con Ricky Tognazzi: «E’ stata meravigliosa, io non ho fatto fatica ad abituarsi al suo respiro, perché è come il mio». «Per forza, lei russa», la battuta dell’attore.

