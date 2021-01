Simona Marrazzo, fidanzata Brunori Sas/ “Felicità è cantare a due voci”

Simona Marrazzo è la fidanzata di Brunori Sas, al secondo Dario Brunori. I due fanno coppia nella vita privata e professionale: nel 2010 hanno fondato insieme a Matteo Zanobini l’etichetta discografica Picicca Dischi. Simona Marazzo accompagna sempre il fidanzato Dario sul palco, dove si occupa delle percussioni e del sintetizzatore. In occasione di Sanremo 2019 Brunori si è esibito insieme agli Zen Circus con la canzone “L’amore è una dittatura”: “Felicità è cantare a due voci quanto mi piaci”, ha scritto Simona su Instagram pubblicando una foto insieme al fidanzato al Teatro Ariston.

In occasione del compleanno della fidanzata, il 13 luglio, Brunori le ha dedicato dei romantici auguri sui social: “Oggi questa signorina al mio fianco compie gli anni. Mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio. Adesso fate voi i calcoli, perché noi, in tutta onestà, non li abbiamo mai fatti. Auguri amore mio”.

Simona Marrazzo, fidanzata di Brunori Sas: insieme anche sul palco

Brunori Sas è diventato famoso per le sue canzoni ma anche per i suoi monologhi sul palco, a cui la fidanzata Simona Marrazzo è ormai abituata: “Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa, probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”, ha scherzato il cantautore in un’intervista a Radio Italia. A inizio 2020 è uscito il disco “Cip!” di Brunori Sas. Nel brano “Mio fratello Alessandro” Dario si rivolge alla propria amata: “Visto che un po’ del mio sangue adesso è anche in te, mi prenderò cura di noi per curarmi di me”. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Simona ha ricordato il concerto dell’estate scorsa sul Monte Cucco, in Umbria: “Cantare mi fa stare bene, canterei sempre. Ieri è stato speciale, dopo tanto tempo e tanto silenzio. Con il mio amore grande e la mia adorata Luci, in mezzo alla natura e a tante persone sorridenti. Che bello!”.



