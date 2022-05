Simone Barbato/ “Prendersela con Alpini, vergogna! 4 rapper tossici ci fanno morale”

Simone Barbato, noto comico famoso in particolare per la sua partecipazione a Zelig, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram delle stories a difesa degli Alpini. In occasione del recente raduno di Rimini, numerose ragazze hanno denunciato le molestie subite, ma Simone Barbato non ci sta a puntare il dito in generale nei confronti del popolo degli Alpini: “In un’epoca dove quattro rapper con 6.400 tatuaggi, tossici – racconta Simona Barbato parlando dinanzi alla telecamere del proprio smartphone – dettano la morale di un paese, e ve la prendete con gli alpini, vergognatevi”.

Quindi Simone Barbato ha pubblicato un’altra stories in cui ha spiegato: “Ecco invece di infangare il nome degli Alpini, perchè non mettete di nuovo il militare di leva, così questi quattro ragazzotto scappati di casa, nulla facenti figli di papà imparano a vivere?”. Simone Barbato prende quindi le difese degli Alpini, così come ad esempio fatto recentemente da Mauro Corona, lui che ha fatto parte attivamente dello stesso storico corpo militare italiano.

SIMONE BARBATO DIFENDE GLI ALPINI: “COME NACQUE IL MIMO DI ZELIG…”

Fu proprio durante gli Alpini che nacque la gag del mimo che divenne poi famosissima a Zelig: “Ero a una cena – aveva raccontato lo stesso artista durante un’intervista a ildiretto.com – durante una tournée. Chiacchierando in compagnia, è uscito fuori che imitavo l’acaro, quando ero militare negli alpini. I miei amici mi hanno chiesto di rifarlo e, tra le tante risate, è nata l’illuminazione: perché non fare un provino a Zelig, proprio come mimo? Così è iniziata la mia esperienza fantastica, come autore e attore televisivo”.

Simone Barbato è originario di Ovada, in provincia di Alessandria (Piemonte), è un classe 1980 (41 anni compiuti lo scorso 19 marzo), ed è diplomato presso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria in Pianoforte. Fra le sue tante partecipazioni televisive, oltre a Zelig, si ricordano Italia’s Got Talento del 2015 come cantante lirico e come mimo, e nel 2018 presso l’Isola dei Famosi, reality show di casa Mediaset dove venne eliminato dopo dieci puntate.











