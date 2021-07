Simone Caprioli, fidanzato Vanessa Ferrari/ Al suo fianco dopo Andrea Cingolani

Vanessa Ferrari è una delle protagoniste delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La ginnasta di Orzinuovi, alla sua terza olimpiade, è alla caccia di una medaglia dopo i quarti posti a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016. Nella prova di qualificazione alla finale del corpo libero, la trentenne ha chiuso al primo posto, battendo anche le americane Simone Biles e Jade Carey. Vanessa si è preparata a lungo per le Olimpiadi 2020 e ha potuto contate sul sostegno del suo fidanzato Simone Caprioli, al suo fianco da più di tre anni. La ginnasta e il fidanzata convivono a Manerbio e lavorano anche insieme: Simone, infatti, è manager e curatore marketing di Vanessa. In una recente intervista a La Repubblica, Simone Caprioli ha raccontato come ha aiutato la ginnasta ad allenarsi durante la pandemia: “L’idea è nata l’anno scorso, durante il primo lockdown, per consentire a Vanessa di allenarsi al meglio nonostante non potesse frequentare la palestra. Lei è un’autentica ambasciatrice della resilienza, le basta la sbarra di una ringhiera e inizia ad allenarsi. Non riesce a stare ferma. Così abbiamo recuperato qualche attrezzo da piazzare in casa”.

Cristicchi canta Dante: standing ovation a Pisa/ Monsignor Gabbanini "Preso per mano"

Vanessa Ferrari e Simone Caprioli insieme da più di tre anni

Sul conto di Simone Caprioli non si hanno molte notizie, anche se il ragazzo pubblica sui social foto insieme a Vanessa Ferrari in momenti di spensieratezza e felicità. Prima di Simone, l’atleta di Orzinuovi era fidanzata con il ginnasta Andrea Cingolani. I due sportivi si erano conosciuti nel 2009 in occasione di nel corso della serata di gala del campionato europeo a Milano. Nel 2012 si erano qualificati entrambi per le Olimpiadi di Londra. Attualmente anche Andrea ha trovato l’amore con un’altra ragazza, Alice Paglialunga. Vanessa Ferrari aveva pensato di ritirarsi dopo Rio 2016, invece lunedì 2 agosto scenderà in pista a Tokyo per la finale di corpo libero. Dopo queste Olimpiadi penserà a mettere su famiglia con Simone? “Non chiedetemi se farò la mamma. È una prospettiva molto lontana nel tempo. Quando smetterò con la ginnastica, per prima cosa vorrò divertirmi un po’”, aveva detto qualche anno fa a BresciaOggi. Una medaglia potrebbe farle cambiare idea?

LEGGI ANCHE:

Simona Ventura: "Sardegna in fiamme? Orrendi piromani"/ "Pezzenti, siate maledetti!"Federico Fubini "Green Pass necessità sul lavoro"/ "Vaccino? Non biasimate chi esita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA