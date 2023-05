Simone Coccia Colaiuta all’Isola dei Famosi 2023?/ La dura replica

Simone Coccia Colaiuta, rumors sulla partecipazione all’Isola dei Famosi 2023

Simone Coccia Colaiuta sbarcherà all’Isola dei Famosi 2023? E’ questa la domanda più gettonata sul web dopo l’annuncio della fine della storia d’amore tra Colaiuta e Stefania Pezzopane. A scatenare rumors che avevano fatto pensare alla probabilità di vederlo in Honduras come nuovo naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi era stato un annuncio di Simone Coccia Colaiuta. “Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social. Facebook e Instagram saranno gestiti da una persona di fiducia alla quale ho già assegnato solo ed esclusivamente il compito di pubblicare i post. Let’s go guys, see you soon”, le parole di Simone Coccia Colaiuta che erano state commentate da Amedeo Venza.

L’esperto di gossip, riprendendo le parole di Colaiuta, aveva scritto: “Praticamente la finta storia naufragata l’ha portato dritto all’Isola dei Famosi. Che disastro!“.

Simone Coccia Colaiuta smentisce la partecipazione all’Isola dei Famosi

Dopo i rumors sulla propria partecipazione all’Isola dei Famosi, Simone Coccia Colaiuta ha rotto il silenzio e, con un video ironico pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha seccamente smentito la sua imminente partenza per l’Honduras. Mentre si trova in un campo, con una tuta mimetica, mima il gesto di remare per poi smentire tutte le news.

“Purtroppo non sono riuscito a nascondere il mio gioco, giornali e tutti i lettori avevano ragione, ho lasciato Stefania proprio per questo motivo, dopo una lunga traversata sono sbarcato sull’Isola dei famosi”, ha fatto sapere.

