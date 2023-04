Simone Coccia piange per Stefania Pezzopane: “La rottura? Soffro”/ “Ne abbiamo subite tante, è finita per…”

Simone Coccia, ospite a Pomeriggio 5, parla della rottura con Stefania Pezzopane: “Ecco perché è finita”

Perché è finita tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia? C’è la possibilità di un ritorno di fiamma tra i due? Dopo la versione di Stefania a Domenica In, arriva anche quella di Simone. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, l’ex spogliarellista racconta i motivi che hanno portato alla rottura: “Negli ultimi periodo il rapporto si era un po’ trasformato. Non c’è stata causa esterna che ha agevolato la fine di questo rapporto.”

Così ha continuato: “Dall’amore il rapporto è diventato amicizia, circa da poco dopo San Valentino. Lì abbiamo festeggiato perché stavamo insieme, però era un periodo in cui si percepiva la trasformazione di questo rapporto, ce ne siamo accorti entrambi.”

La consapevolezza della fine di una storia così bella e longeva è oggi per Simone Coccia motivo di sofferenza: “Io soffro, magari non lo do a vedere rispetto a lei, ma soffro per il dispiacere per la fine di questa storia, anche perché so che una donna come Stefania non la ritroverò mai più. – ha rivelato in diretta su Canale 5; e ancora – Se c’è un’altra? Assolutamente no! La decisione di lasciarci l’abbiamo presa insieme, in qualche modo sono stato io però a mettere sul tavolo questa cosa.”

Simone non è riuscito a trattenere le lacrime quando Barbara D’Urso ha riproposto le parole di Stefania Pezzopane sulla loro rottura. Tra le lacrime, ha quindi ricordato: “Nei nostri 9 anni abbiamo subito tantissime cattiverie e sicuramente ne abbiamo patito. Se la amo ancora? Devo ancora metabolizzare questo momento, le voglio sicuramente tanto bene.”

