Simone e Alida Chelli, figlio e moglie Walter Chiari/ “Sapeva sempre farsi perdonare”

Alida Chelli, una grande carriera tra cinema e teatro

Alida Chelli è stata un’importante attrice e cantante italiana, sentimentalmente legata al collega Walter Chiari. Recitò in diversi film e spettacoli teatrali, spesso come cantante, come nel 1978 in Quando dico che ti amo oppure in Rugantino, insieme all’attore Enrico Montesano; nel 1979 in Cyrano con Domenico Modugno e nel 1990 in Aggiungi un posto a tavola assieme Johnny Dorelli. Nel 1978 posò nuda per la rivista erotica Playboy portando all’apice la sua popolarità. Alida Chelli è stata anche la madre del conduttore televisivo Simone Annicchiarico, nato appunto dall’unione con l’attore e presentatore Walter Chiari. In seguito l’attrice ha avuto una relazione con il conte Riccardo Rocky Agusta e successivamente con il celebre conduttore Pippo Baudo.

Alida Chelli, la storia d’amore con Walter Chiari e la nascita del figlio Simone Annicchiarico

Per Simone Annicchiarico, oggi cinquantunenne, papà Walter Chiari e mamma Alida Chelli hanno sempre rappresentato un punto di riferimento importante, questo nonostante la separazione. In un’intervista rilasciata alcuni anni fa ai microfoni del settimanale L’Espresso, Simone evidenziò con affetto l’imprevedibilità del padre, sottolineando i risvolti più positivi del suo carattere: “Lui rapiva l’attenzione e gli affetti. Tutti sentivano che aveva un cuore grande e una testa libera da qualsiasi tipo di vincolo. Per questo lo perdonavano sempre. Di cosa? Delle fughe, delle assenze, di dare cento appuntamenti contemporanei e non rispettarli, di non presentarsi in teatri strapieni, di bucare addirittura l’ultima puntata di ‘Fantastico’: sgarbi imperdonabili nel mondo dello spettacolo. Ma appena chiedeva scusa, riconquistava il pubblico e gli amici”.

