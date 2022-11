Simone Gianlorenzi, ex marito di Stefania Orlando/ Perchè si sono lasciati? Quindici anni d’amore, poi…

Simone Gianlorenzi, chi è l’ex marito di Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi è l’ex marito della celebre soubrette Stefania Orlando. Musicista piuttosto noto e affermato nel suo campo, Simone è diventato una personalità riconosciuta e rispettata nel suo lavoro. La sua carriera spicca il volo alla fine degli anni novanta, quando inizia a togliersi delle soddisfazioni professionali di tutto rilievo. Apre infatti moltissimi live, tra cui quelli di Vinnie Moore, Steve Vai, Kee Marcello e suona più volte assieme ad Anastacia.

Anche con gli artisti italiani, Simone Gianlorenzi ha collezionato esibizioni rilevanti: da Anna Oxa ai Gemelli Diversi, passando per Briga e Gerardina Trovato. Altrettanto chiacchierata è la sua storia d’amore con Stefania Orlando, con cui si lascia al termine dell’estate del 2022, dopo un periodo difficile ed estremamente logorante. Nonostante la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti. I motivi veri dell’addio non sono chiari, ma è evidente che hanno preferito prendere strade diverse.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono fidanzati nel 2008 e sono stati assieme quindici anni. Lui, musicista, era il chitarrista della sua band (gli Orlando furiosi) e la scintilla e scattata dopo un lungo corteggiamento. Nel 2019 è arrivato il grande passo del matrimonio, celebrato sulla spiaggia di Maccarese, dopo ben undici anni di convivenza. Recentemente, per la prima volta, la Orlando aveva parlato pubblicamente della crisi che attanagliava la coppia.

Nessuno dei due, forse, pensava che la crisi potesse farli allontanare definitivamente, ma alla fine hanno deciso così. “Il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile – aveva spiegato lei dopo il GF -. Simone è stato un angelo. E’ stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata”.

