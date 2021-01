Simone Gianlorenzi/ “Geloso di Zenga? Stefania Orlando quando lo trova uno come me!”

Simone Gianlorenzi continua a supportare sua moglie Stefania Orlando nella sua avventura al Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice continua ad essere una delle favorite di questa edizione e Gianlorenzi è sempre pronto a difenderla con tweet infuocati che sono spesso oggetto di discussione nella Casa e fuori. Così come è accaduto oggi nel corso della nuova chiacchierata del musicista con Francesco Fredella su RTL 102.5 News. In particolare, Gianlorenzi ha commentato la decisione della Orlando di nominare i nuovi arrivati, spiegandone le motivazioni: “Tutto nasce da un parlare tra Stefania e Dayane. – ha esordito Simone, per poi specificare che – Stefania non ha fatto nessuna strategia, ha semplicemente detto che le viene più naturale nominare gli ultimi arrivati perché li conosce meno rispetto a persone con le quali ha condiviso la casa per molti mesi. Quindi nessuna strategia.”

Simone Gianlorenzi geloso di Andrea Zenga? Lui smentisce e…

Non è mancata qualche domanda scomoda per Simone Gianlorenzi, al quale è stato chiesto se sia in qualche modo geloso del rapporto che si sta creando al Grande Fratello Vip tra sua moglie Stefania Orlando e Andrea Zenga. Lui ci ha scherzato su: “Geloso di Zenga? No, non posso esserlo, anche perché uno come me Stefania quando lo ritrova?”, ha ammesso con ironia. Poi non è mancata qualche parola sulla polemica nata sui social proprio contro alcuni presunti fan di Stefania sui quali Simone ha avanzato qualche dubbio: “C’erano un paio di account di Stefania che mi facevano la morale, ad un certo punto è diventato assurdo…”, ha concluso.



