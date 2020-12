Simone Gianlorenzi “Oppini e la De Grenet dovevano essere squalificati”/ Sui social..

E alla fine sembra proprio che Simone Gianlorenzi si è fatto portavoce di tutto quello che gli italiani pensano, almeno in parte. Samantha de Grenet è rimasta impunita dopo quello che ha detto ai danni di Stefania Orlando e se la conduttrice non ha voluto puntare il dito e mortificare l’amica e collega, sui social il marito non ha intenzione di fare lo stesso. Le lamentele, i commenti e i like di Simone però non sono tanto contro Samantha de Grenet quanto contro la produzione del Grande Fratello Vip 2020 rea di aver usato due pesi e due misure in questi mesi salvando alcuni e condannato altri come se avessero fatto le peggiori cose. Inutile dire che il pensiero vola subito a Stefano Bettarini, che ha già annunciato una vera e propria battaglia legale contro i produttori del Grande Fratello Vip 2020, e poi anche a Denis Dosio trattato quasi come un condannato a morte a fronte di persone che hanno fatto molto peggio.

Simone Gianlorenzi “Oppini e la De Grenet dovevano essere squalificati”

In particolare, Simone Gianlorenzi ha scritto: “Penso al povero Denis Dosio, un ragazzo alle prime esperienze tv, giovane, puro, fresco. Se hanno perdonato “io ti uccido” che avrà fatto mai per essere fuori da tutto? Si sarà lavato i denti nell’acquasantiera? Avrà stuprato una suora col crocifisso? Dev’essere Satana”. Nei commenti e nelle parole a seguire continua confermando la sua difesa per Denis Dosio convinto che un’esclamazione di cui ha chiesto scusa detta in piena notte non sia la stessa cosa di una serie di frasi e minacce fatte dalla De Grenet al pomeriggio e poi confermate anche in prima serata a “bocca ferma e mente lucida”. Qualcuno prenderà le parti della conduttrice fuori dalla casa?



