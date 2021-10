SIMONE MONTEDORO, COMPAGNA E FIGLIO: LARA CARNEVALE E MATTEO/ Galeotta due lettere

Simone Montedoro, dopo aver espresso la propria gioia per l’esperienza che sta vivendo come concorrente di Tale e Quale Show, parla della splendida storia d’amore che vive con Lara Carnevale che lo ha reso padre del piccolo Matteo. Una storia importante di cui l’attore svela un importante retroscena. “Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Poi, un giorno, dovevamo capire se andare avanti o no. Era Natale e ci siamo visti a casa mia. Ci siamo consegnati due lettere scritte e mano e nessuno sapeva niente. Abbiamo letto queste lettere in cui abbiamo messo da parte la corazza e da lì è nato tutto e non ci siamo più lasciati”, svela Simone Montedoro (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Simone Montedoro e la vita ad Ibiza con la sua famiglia

Lara Carnevale è la compagna dell’attore Simone Montedoro, volto del capitano Giulio Tommasi nella serie “Don Matteo”. Classe 1981, Lara è un’atleta professionista, ha praticato i 200 metri, gli 800 metri, il salto in lungo, il salto triplo e l’eptathlon. I due fanno coppia fissa da molti anni ormai, ma non si sono mai sposati: “È un passo così importante che va ponderato. A livello antropologico, la concezione del matrimonio è cambiata. Prima, il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante. Deve essere fatto con amore”, ha spiegato l’attore a TvBlog.

Lara Carnevale, che compirà 40 anni il prossimo 7 ottobre, attualmente lavora come trainer di Gyrotonic, una disciplina brevettata e ideata negli anni ’80 da Jiuliu Horvat.

Lara Carnevale: a Ibiza con Simone Montedoro e il figlio Matteo

Nel 2014 Simone Montedoro e la compagna Lara Carnevale sono diventati genitori del loro primo figlio, Matteo. La famiglia vive a Ibiza, dove Lara ha aperto un centro sportivo ed esercita la sua professione di istruttrice di gyrotonic. “Viaggio avanti e indietro ma è un piccolo sacrificio che faccio volentieri. Ci siamo trasferiti lì per il lavoro della mia compagna e ci siamo trovati molto bene. Nostro figlio Matteo, che ha cinque anni, cresce felice, va a scuola e parla già lo spagnolo meglio di me!”, ha racconto l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni.

Matteo ha compiuto 7 anni lo scorso agosto: “La vita accanto a te è il viaggio più complicato e meraviglioso della mia vita e stringerti a me poi…la riconciliazione con l’universo…grazie piccola immensa anima…”, ha scritto su Instagram Lara Carnevale in occasione del compleanno del figlio.



