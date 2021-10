Simone Montedoro sarà Antonello Venditti a Tale e quale Show/ Sfida cantautorale

Simone Montedoro torna a Tale e quale show 2021 e questa volta cerca il riscatto interpretando Antonello Venditti. Servirà una buona voce versatile per riuscire a cogliere la voce graffiante di Venditti che con la sua cantata alla “romensca” che da sempre lo caratterizza come una sorta di “timbro di fabbrica”. Questa volta riuscirà a convincere i giudici questa volta e provare svoltare la posizione in classifica?

Simone Montedoro scivola sull’interpretazione di Peppino di Capri…

Simone Montedoro è un attore italiano di Roma che ha imitato nella puntata di Tale e quale Show Peppino di Capri con il brano Champagne e la regia ha scelto il bianco e il nero per rendere l’esibizione simile a quella del 1973 del cantante. Montedoro è stato bravo a imitare i movimenti e i tic caratteristici di Peppino. La giudice che ha imitato Asia Argento (Francesca Manzini) ha detto che gli ha ricordato un attore di Don Matteo, ovvero Terence Hill e che è andato in palestra.

Giorgio Panariello ha detto che ha interpretato da attore e lo fa in modo moderato. Cristiano Malgioglio ha ironizzato dicendo che gli è sembrato il mago Silvan e che quella sera voleva brindare con lui con lo champagne, ma lo farà stappando invece una gazzosa. Simone Montedoro è arrivato ottavo in classifica, con 42 punti.

Ma com’è stato il percorso di Simone Montedoro a Tale e quale show?

Simone Montedoro è un imitatore discreto, la mimica facciale e le movenze sono simile a quelle dell’originale e il timbro ricorda molto quello del cantante che ha imitato, ma si pensa che alle sue esibizioni manca sempre un qualcosa. Nella terza puntata Montedoro ha interpretato Adriano Celentano e l’attore di Don Matteo è stato il secondo a esibirsi e ha cantato il brano Una carezza e un pugno e ha avuto la standing ovation dal pubblico. La giuria è rimasta incantata dall’imitazione, specialmente dalle movenze molto simili a quelle di Celentano.

Cristiano Malgioglio, senza peli sulla lingua come sempre, ha detto che è stato stonato e che Adriano Celentano è semplice da imitare, specialmente nelle movenze. Analisi negativa quindi in tutto e per tutto. Simone ha avuto molte difficoltà durante queste puntate, anche se la classifica parla chiaro e nella scorsa puntata ha commosso Loretta Goggi e ha fatto alzare il pubblico in una standing ovation.



