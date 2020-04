Sindone, Ostensione straordinaria/ Diretta video: preghiera speciale per Pasqua

Oggi a Torino è in programma una Ostensione straordinaria della Sindone in occasione del Sabato Santo. L’appuntamento è alle ore 17.00, quando l’arcivescovo Cesare Nosiglia si raccoglierà in preghiera davanti al Sacro Lino che secondo la tradizione avvolse il corpo di Gesù Cristo quando fu sepolto nel Sepolcro.

Il Sabato Santo dunque è per eccellenza il “giorno della Sindone” e quest’anno, nel mezzo della pandemia di Coronavirus che sta causando tanto dolore in Italia e nel mondo, l’arcivescovo di Torino ha voluto fortemente questo momento di preghiera che i fedeli potranno seguire tramite diretta tv e streaming, anche sui social. Si fa di necessità virtù, con la quarantena che impedisce gli spostamenti e anche tutte le varie funzioni sacre della Settimana Santa, ecco allora l’occasione di una Ostensione straordinaria della Sindone che – almeno attraverso i mass media – sarà disponibile oggi pomeriggio ai fedeli non solo di Torino, città che da molti secoli ospita la Sacra Sindone.

Oggi senza dubbio passa in secondo piano anche la domanda se la Sindone sia stata davvero il telo che avvolse il corpo di Gesù dopo la sua Crocifissione: essa è in ogni caso il simbolo del dolore che lo stesso Figlio di Dio ha, secondo la fede cristiana, sopportato per amore degli uomini e per la loro salvezza, poter pregare davanti alla Sindone – anche solo via tv o streaming – alla vigilia di Pasqua sarà di conseguenza un dono assai prezioso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’OSTENSIONE STRAORDINARIA DELLA SINDONE

La diretta tv dell’Ostensione Straordinaria della Sindone sarà garantita oggi pomeriggio alle ore 17.00 da Rai Tre mediante la testata giornalistica regionale e da Tv2000, canale numero 28 del telecomando che è disponibile anche al 157 della piattaforma Sky. Bisogna poi ricordare la diretta streaming video tramite Rai Play e anche i canali dell’Arcidiocesi di Torino, che metterà a disposizione la propria piattaforma social a cura dell’équipe di Pastorale Giovanile. Al termine della diretta tv, sui social diocesani il dialogo e la riflessione continueranno con l’intervento di esperti e voci di «testimoni» del momento che stiamo vivendo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

OSTENSIONE STRAORDINARIA DELLA SINDONE: L’INVITO DEL VESCOVO NOSIGLIA

L’arcivescovo Cesare Nosiglia, spiegando il perché di questa Ostensione straordinaria della Sindone, ha raccontato di avere ricevuto migliaia di richieste di poter pregare davanti alla Sindone in questa Settimana Santa 2020 così anomala.

Da qui l’idea di un gesto di preghiera che il prelato farà in prima persona e che a tutti i fedeli sarà offerto in diretta tramite i mass media: “Io guiderò una lunga preghiera – ha detto Nosiglia -. Più forte è l’amore: questo è l’annuncio Pasquale della Sindone. Quel volto è come se ci dicesse ‘abbi fiducia’. Sì, la Sindone lo ripete al nostro cuore: Più forte è l’amore”. Questa Ostensione straordinaria della Sindone sarà dunque l’occasione “per chiedere a Lui la grazia di vincere il male come Lui ha fatto sulla Croce, confidando nella bontà e misericordia di Dio”.

Nosiglia, riecheggiando le parole di Papa Francesco in occasione di una precedente Ostensione della Sindone, ha dunque voluto invitare spiritualmente a questo gesto i fedeli da ogni parte della Terra: “Cari amici sparsi in tutto mondo, vi aspetto per elevare a Dio attraverso la contemplazione della Sindone una corale preghiera insieme al suo figlio Gesù, nostro fratello e Salvatore. Si, la Sindone lo ripete al nostro cuore sempre: più forte è l’amore“.



