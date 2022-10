Sister Sledge, chi sono i cantanti di “We are family”/ “È stato un disco davvero incredibile”

Chi sono le Sister Sledge, band americana tutta al femminile

Le Sister Sledge, gruppo disco statunitense, saranno sul palco dell’Arena di Verona in occasione della terza e ultima puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, in onda questa sera, sabato 1° ottobre su Rai 1. Le quattro sorelle Sledge – Debbie, Joni (morta 5 anni fa) Kim, e Kathy – fondarono il gruppo nel 1971 a Philadelphia: “Tutte e quattro eravamo nel mondo della musica da otto anni ed eravamo frustrate. Ci dicevamo ‘Beh, forse dovremmo pensare di andare al college e diventare semplicemente avvocati o qualsiasi cosa non abbia a che vedere con la musica’, era veramente dura“, raccontò Joni in un’intervista al Guardian. Poi nel 1979 arrivò il successo. Fu l’incontro con Bernard Edwards e Nile Rodgers degli Chic a svoltare loro la carriera.

Sister Sledge: il successo di We Are Family

Nel 1979 i due musicisti produssero il loro album “We Are Family“, contente l’omonima canzone. L’album e la canzone delle Sister Sledge vendettero oltre un milione di copie. “È stato il disco che ha dimostrato che potremmo fare ciò che facciamo per noi stessi per gli altri, che potremmo guardare nell’anima di qualcuno e aggiungere la nostra visione della realtà alla sua. Non ci sono canzoni di riempimento, ogni canzone è fantastica. È stato un disco davvero incredibile per noi”, ha detto Nile Rodgers alla rivista Billboard nel 2017. Negli anni ’80, Kathy abbandonò il gruppo per la carriera da solista, per poi tornarci saltuariamente. Mentre il trio continuò a fare musica, anche dopo l’abbandono della sorella.

