Smart working 2023/ Quali categorie potranno beneficiarne fino al 30 giugno

La legge di conversione del decreto milleproroghe ha confermato lo smart working anche per i lavoratori fragili estendendone la scadenza al 31 marzo fino al 30 giugno 2023.

I lavoratori che potranno accedere allo smart working 2023 grazie ad una estensione del decreto milleproroghe sono le categorie di soggetti come i genitori che hanno all’interno dello stato di famiglia un minore di 14 anni di età. Inoltre esistono anche alcune patologie che consentono di accedere allo smart working per i lavoratori fragili.

Smart working 2023: genitori under 14 e patologie del sistema immunitario

Per quanto concerne la prima categoria, vale a dire i genitori di figli under 14 che potrebbero beneficiare della proroga smart working 2023 anche se lavorano nel settore privato, questo è previsto dal decreto milleproroghe.

Per quanto concerne invece la seconda categoria vale a dire quella destinata ai lavoratori fragili, è bene precisare che non si applica lo smart working 2023 a tutti ma soltanto all’elenco delle patologie croniche indicate nel decreto del 4 febbraio 2022, vale a dire:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto, o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

attesa di trapianto d’organo;

terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es. terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Smart working 2023: altri tipi di condizioni patologiche

Rientrano nello smart working 2023 anche i pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

cardiopatia ischemica;

fibrillazione atriale;

scompenso cardiaco;

ictus;

diabete mellito;

bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

epatite cronica;

obesità.

