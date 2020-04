Snoop Dogg e Beyond Meat/ Donati un mln di hamburger a banchi e bisognosi in Usa

Pubblicità

Snoop Dogg è sceso in campo in prima linea per affrontare l’emergenza economica causata dal coronavirus. E così che insieme a Beyond Meat, marchio alimentare che produce hamburger salutari, si è impegnato a distribuire pasti a base di carne e hamburger, a costo zero. In totale, come fanno sapere gli stessi organizzatori di questa iniziativa, sono stati distribuiti ben un milione di hamburger a banchi alimentari, dipendenti ospedalieri e altre organizzazioni che necessitavano di aiuti. Proprio la scorsa settimana, il noto rapper a stelle e strisce aveva annunciato l’invio di hamburger al Martin Luther King Jr. Community Hospital, situato a sud di Los Angeles, e attraverso Instagram aveva fatto sapere: “Beyond Meat si è impegnato a donare oltre 1 milione di Beyond Burgers ai bisognosi in questi tempi difficili e sono orgoglioso di farne parte. Oggi ho inviato Beyond Burgers al [Martin Luther King Jr. Community Hospital]”.

SNOOP DOGG E BEYOND MEAT: ANCHE KEVIN HEART IN CAMPO

In coda anche Kevin Heart, attore americano notissimo (lo avete visto recentemente in Jumanji), che ha invece aiutato, sempre tramite l’iniziativa Beyond Meat, il Northridge Hospital Medical Center in California. “Ragazzi, siete incredibili – il video su Instagram pubblicato dallo stesso attore, rivolgendosi a Beyond Meat – nutrire più di un milione di persone in questo momento folle è un must. Voglio fare la mia parte come partner”. Beyond Meat ha iniziato a distribuire il milione di hamburger soltanto lo scorso 6 aprile, e in meno di dieci giorni ha tagliato lo straordinario traguardo di un milione di “svizzere” distribuite. “Noi di Beyond Meat sentiamo una profonda responsabilità – avevano annunciato – fornendo l’accesso a prodotti buoni, nutrienti e gratuiti A partire da lunedì 6 aprile, Beyond Meat e i nostri partner lavoreranno per donare e distribuire oltre 1 milione di Beyond Burgers nell’ambito del nostro impegno Feed A Million +. La nostra speranza – avevano aggiunto – è che questa donazione aiuti a rendere la vita più facile e contribuisca a dare un forte senso di comunità, di vitale importanza in questi tempi senza precedenti”.



