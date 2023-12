“Società francese logorata dall’insicurezza”/ Delbecque: “Violenze sono diventate sistemiche”

Eric Delbecque, scrittore francese ed esperto di servizi di intelligence e sicurezza, intervistato dal quotidiano Le Figaro ha analizzato la situazione attuale della crescente ondata di terrorismo e dinamiche particolarmente violente che legano i recenti drammi accaduti nel paese, in particolare l’attentato di Arras, l’omicidio del turista alla Tour Eiffel e l’assalto a Crepol. Tutti episodi che si ricollegano ad un clima di insicurezza diventato ormai sistemico che caratterizza profondamente la società in questo momento storico e seppure non strettamente legati al jihadismo, presentano alcune analogie.

Il problema infatti è che lo scenario necessita di risposte dal punto di vista giudiziario e penale, perchè altrimenti si rischia una decivilizzazione della quale i cittadini non sono ancora pienamente consapevoli. Ogni persona quindi dovrebbe assumersi delle responsabilità e tentare di fare quanto possibile per cercare di fermare questa radicalizzazione delle ideologie violente che alimentano le dinamiche conflittuali culturali, con ulteriore rischio di regressione per tutta la società.

Delbecque: “Episodi violenti in Francia sono legati da radicalizzazione della società”

Dall’uccisione del professore di lettere ad Arras fino all’accoltellamento del turista tedesco a Parigi, gli eventi violenti aumentano in Francia, e tutto ciò, secondo Eric Delbecque è legato profondamente ad una radicalizzazione della società violenta. Una situazione che necessariamente dovrà richiedere presto una risposta concreta da parte del governo, che sarà costretto ad inasprire le pene, che dovranno essere dissuasive, per chi commette reati legati al fondamentalismo islamico e le forze dell’ordine dovranno intensificare i controlli insieme all’intelligence per prevenire atti ancora più gravi.

Per questo ogni singolo cittadino e ogni organizzazione privata deve riflettere sul ruolo e sulla responsabilità che può avere avuto nei confronti di questa dinamica e contribuire a fermarla. Altrimenti la società non riuscirà più a canalizzare in maniera efficace alcuni principi di comportamento, portando la violenza ad una totale disinibizione.











