Sofia Tornambene/ Sarà Kimono la vincitrice? (X Factor 2019)

Sofia Tornambene ha 17 anni e viene da Civitanova Marche. La giovanissima cantante inizia a studiare canto fin da quando era molto piccola, seguendo la passione del padre, un musicista jazz. Nonostante la giovane età ma i suoi idoli sono pietre miliari della musica come Michael Jackson e Freddie Mercury. Il suo nome d’arte Kimono congiunge la sua passione per la musica e quella per le arti marziali. Stabilità e potenza contraddistinguono il suo percorso a X Factor 2019. Nel corso della semifinale in onda oggi su SkyUno, la cantante del gruppo di Sfera Ebbasta ha preparato le due manche, ecco cosa dovrà cantare. “Human Nature” di Michael Jackson nella prima manche e “Love of my life” dei Queen nella seconda manche. Secondo Planetwin365 la diciassettenne è la papabile vincitrice di questa edizione (2,40), ma il suo coach Sfera Ebbasta (2,50) insegue Samuel (2,25), forte dei due Gruppi ancora in gara: Sierra (4,00) e Booda (4,50).

Sofia Tornambene, Under Donne: tra i possibili vincitori?

In questo momento, a poco più di 12 ore dalla semifinale, tra i favoriti di Planetwin365 c’è proprio Sofia Tornambene, del team di Sfera Ebbasta. La diciassettenne di Civitanova Marche è in quota a 2,40, con un distacco indicativo sul diretto inseguitore Eugenio Campagna (3,00), della scuderia di Mara Maionchi. Più giù i Sierra (4,00) e i Booda (4,50), i due Gruppi che conservano in pole il loro giudice, Samuel, partito senza i favori del pronostico e adesso in testa alle previsioni dei quotisti (2,25) proprio perché è l’unico con due partecipanti ancora in gioco. Il singolo di Kimono “A domani per sempre”, è stato scritto dalla stessa Sofia e da Valeria Romitelli, con la produzione di Shablo e Max D’Ambra e si trova alla 23esima posizione su iTunes. Anche secondo Superscommesse sarà Sofia a portarsi a casa la vittoria di questa tredicesima edizione e, se così fosse, sarebbe la seconda Under Donna a trionfare dopo la vittoria di Francesca Michielin nel 2011 seguita dal team di Simona Ventura.

