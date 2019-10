Sofia Tornambene, Under Donne/ Contro Sfera: “Avrei scelto un’altra canzone” (X Factor)

Sofia Tornambene contro l’assegnazione di Sfera Ebbasta

Sofia Tornambene ha conquistato pubblico e giuria fin dal suo ingresso a X Factor 13. Dopo i due brani presentati nella fase iniziale del talent, la 16enne che risponde all’alias Kimono si prepara ad affrontare il primo Live Show tra le Under Donne. In settimana ha ricevuto l’assegnazione del coach Sfera Ebbasta, che ha scelto per lei L’ultimo bacio di Carmen Consoli. Una canzone più che rinomata, realizzata dalla cantautrice nel 2000 e presente nel suo terzo album, Stato di necessità. Purtroppo il giudice rapper sembra non aver soddisfatto le aspettative della sua beniamina: “Avrei scelto un’altra canzone“, ha subito commentato Sofia. Non si tratta forse del suo genere, soprattutto alla luce dei pezzi scelti per i primi due step del programma. E’ possibile però che durante le prove possa aver cambiato idea e abbia rispolverato quel lato romantico che potrebbe mancarle. “Scrivere canzoni e cantare è il mio modo di comunicare ed essere ascoltata dagli altri“, scrive intanto la giovanissima concorrente sui social. Di sicuro Sofia non aspetta altro che presentare un suo inedito e in base al successo riscosso finora, è molto probabile che riuscirà a conquistare una vittoria dietro l’altra per rivelarci il suo nuovo lavoro. Clicca qui per leggere il post di Sofia Tornambene

Sofia Tornambene: cambia look per il primo Live Show

Abbiamo conosciuto Sofia Tornambene a X Factor 2019 con quell’aria un po’ da maschiaccio, che le ha permesso di sottolineare ancora di più come sia il suo vissuto interiore ad avere la meglio sulle questioni di stile. Ora però si gioca sul serio e i Live Show pretendono anche un certo look da parte delle concorrenti. Durante le assegnazioni, Sfera Ebbasta ha detto infatti alle sue Under Donne che la voce conta tanto quanto l’aspetto esteriore. Per questo ha suggerito alle sue protette di smettere di mangiarsi le unghie per il nervosismo. Per la nostra piccola/grande Kimono però il salto di qualità è più che evidente. Ce lo mostra in una Storia di Instagram, rivelando che il suo aspetto è stato modificato in più punti. Quasi irriconoscibile, quello scricciolo dalla voce potente. “Stiamo provando, la prova generale prima della puntata. Vedete un po di cambiamenti, i miei capelli… il mio ciuffo se n’è andato. Le mie unghie sono cresciute“, dice ai fan. Intanto Sofia registra un 4.50 di quota per SNAI e 4.00 per Bwin, classificandosi seconda come super favorita alla vittoria. Solo nel primo caso però, visto che per la seconda casa di scommesse si contende il posto con i Booda di Samuel.

