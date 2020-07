Solange legge la mano a Matteo Salvini/ Previsioni “d’amore” su Francesca Verdini?

Matteo Salvini che si lascia leggere la mano? Si, è successo anche questo. E per di più da un volto noto. Il nuovo numero di Novella2000 ha infatti pizzicato il leader leghista con Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli. Si tratta di un incontro fortuito che, tuttavia, non è rimasto inosservato. “Tra i due vi è stato un simpatico botta e risposta, – si legge sulla fonte – con l’astrologo ‘televisivo’ che si è prestato, più che volentieri, nel leggere la mano al politico. In tanti si chiedono, però, cosa avrà predetto Solange a Matteo Salvini.” Questo, purtroppo, non ci è dato saperlo. I due potrebbero aver parlato del presente e del futuro politico del leader della Lega ma anche di amore.

Matteo Salvini innamoratissimo di Francesca Verdini

Matteo Salvini è infatti legato sentimentalmente alla bella Francesca Verdini. La loro storia d’amore, d’altronde, procede a gonfie vele e a confermarlo sono anche i social. Solo pochi giorni fa, la Verdini ha infatti pubblicato su Instagram un post in cui appare baciata dal sole a bordo piscina con tanto di didascalia: “In via dei matti, numero 0”. A spiccare tra i commenti proprio quello di Matteo Salvini che, completando così la citazione della canzone per bambini “La casa” portata al successo da Sergio Endrigo, le ha scritto “Ma era bella, bella davvero…”. Immediata la risposta al miele della figlia di Denis Verdini “Amore mio grande” e giù coi cuoricini. Proprio di fronte a questi segnali possiamo immaginare che le previsioni di Solange in fatto di amore siano stato più che positive.



