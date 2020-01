Sole a catinelle/ Curiosità e info streaming del film con Zalone (12 gennaio 2020)

Sole a catinelle rappresenta la terza collaborazione tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante. I due avevano già collaborato in Cado dalle Nubi e Che Bella Giornata, film campioni d’incasso al botteghino italiano. Zalone anche con questo film è riuscito ad ottenere un successo di pubblico incredibile. Grazie agli incassi ottenuti, Sole a Catinelle è diventato il secondo incasso più grosso della storia del cinema in Italia, rimanendo solo dietro al capolavoro Avatar. Anche dalla critica professionale il film ha ottenuto buoni giudizi. Ad esempio, l’importante Rivista Cinematografo ha assegnato al film un punteggio di 3 stelle su 5, ritenendolo una buona commedia, che riesce a far divertire ed ha alcuni spunti interessanti che invitano lo spettatore a riflettere. (agg. di Matteo Fantozzi)

Sole a catinelle: streaming film con Checco Zalone

Sole a catinelle vede “Checco Zalone pronto a farsi paladino di una parodia esilarante con un altissimo grado di auto-ironia nel più riuscito dei suoi tre film”. Dario Zonta premia la pellicola con ben tre stellette rispetto alle cinque a disposizione su MyMovies. Aggiunge: “Non mancano le famose canzoni da quelle neomelodiche a quelle parodistiche che hanno reso famoso il comico di Zelig. A tratti queste trasformano il film in un musicarello, ma senza pretese”. Tre stelle arrivano anche da ilMorandini dove leggiamo: “Una nuova favola che parla di problemi seri ma con un tocco leggero”. Si parla dunque di argomenti molto interessanti con l’obiettivo di essere ironici e riuscire sempre e comunque ad avere in mano la situazione. Sole a catinelle è il film che verrà trasmesso in rima serata da Canale 5, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Sole a Catinelle: su Canale 5 il film con Checco Zalone

Sole a Catinelle è un film di genere comico demenziale che andrà in onda oggi 12 gennaio, alle ore 21:20 su Canale 5. Il regista del film è Gennaro Nunziante che si ritrova a collaborare nuovamente con il comico protagonista della pellicola, vale a dire Checco Zalone. La sceneggiatura della pellicola è stata realizzata sempre dal duo, che ha stretto una grossa affinità. All’interno del cast del film sono presenti anche altri attori molto importanti come ad esempio Miriam Dalmazio, Orsetta de Rossi, Stefano Sabelli e Valeria Cavalli. La fotografia di questa pellicola è stata curata da Agostino Castiglione mentre le musiche sono state realizzate sempre da Checco Zalone. L’anno di uscita del film nei cinema italiani è stato il 2013.

Sole a catinelle, la trama del film

Checco Zalone in Sole a catinelle è un classico emigrato dal sud al nord Italia. Lavora in un hotel come cameriere e le cose sembrano andare abbastanza bene per lui, la moglie Daniela ed il figlio di 8 anni Nicolò. Tuttavia, dopo la grande recessione, la moglie perde il lavoro e cade in una spirale di disgrazia e disperazione. Checco per consolarla ha la brillante idea di perdere anche lui il lavoro e decide di mettersi a fare il venditore di elettrodomestici. Riesce grazie alla sua lunga parentela a vendere numerosi prodotti ai familiari, ma ben presto i parenti finiscono, le vendite pure e si ritrova ricolmo di debiti. La moglie a quel punto lo caccia di casa e Checco decide di portare con sé il piccolo Nicolò. Per ravvivare l’animo del ragazzo, Checco promette a Nicolò che se riuscirà a prendere tutti 10 in pagella regalerà al figlio una vacanza indimenticabile. Incredibilmente il ragazzo riesce per l’impresa e spetterà a Checco mantenere la promessa fatta in precedenza al piccolo. Non avendo più soldi, Checco cercherà qualsiasi stratagemma per onorare l’impegno preso, finendo per commettere molti guai e trovarsi in situazioni imbarazzanti, divertenti ma assolutamente reali.

Il trailer di Sole a catinelle



© RIPRODUZIONE RISERVATA