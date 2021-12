Soleil scopre dell’ingresso di Delia Duran al GF Vip/ Urla fuori la Casa: la reazione

È da giorni ormai che si vocifera dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nei panni di concorrente di Delia Duran. Uscito suo marito Alex Belli, dopo tutta la vicenda che lo ha visto legato a Soleil Sorge, Delia è pronta a tornare in nuove vesti, agguerrita come non mai con la Sorge. Quest’ultima però ha già scoperto che Delia sta per entrare nella Casa. Stando a quanto rivelato da alcuni utenti sui social, questa mattina la Regina di Roma (non nuova a questo tipo di azioni) si è appostata fuori dalla casa del GF Vip e con un megafono ha spoilerato l’ingresso di Delia. In giardino a sentire tutto c’era proprio Soleil Sorge che, una volta sentita la notizia, si è messa a ridere e ha poi continuato a ballare su una canzone di Cardi B. La notizia, dunque, sembra non averla toccata, anzi, sembra averla divertita.

Intanto, fuori dalle mura del Grande Fratello Vip, si è vociferato di uno slittamento dell’ingresso di Delia Duran a causa della presunta positività al Covid. La moglie di Alex Belli ha però smentito la notizia con queste parole: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Comunque non ho assolutamente il CoronaVirus. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto, sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo”. Non è chiaro al momento se Delia entrerà lunedì insieme a Kabir Bedi o se bisognerà attendere qualche altro giorno per vederla in Casa.

