“Solo un uovo a settimana? Falso, fino a 4”/ Bracale: “Le uova fanno anche dormire bene”

Si parla di uova stamane negli studi di Uno Mattina e in collegamento vi era Renata Bracale docente di nutrizione dell’università del Molise. “Fa benissimo l’uovo – ha esordito – mangiamole perchè sono ricche di proteine ad elevato valore biologico, ovvero, sostengono molti i nostri muscoli, ci permettono di ricavare le proteine per i nostri muscoli quindi sono assolutamente un patrimonio molto importante”. Ma non finisce qui perchè le uova hanno altre proprietà benefiche: “Fanno bene anche a pelle, vista, al nostro buonumore, alla memoria, assolutamente mangiamole per la loro ricchezza di vitamine B ma anche magnesio, potassio, fosforo, selenio zinco, quindi mangiamole”.

La professoressa Renata Bracale ha quindi sfatato un po’ di notizie sulle uova a cominciare dal dire che non è vero che bisognerebbe mangiarne uno solo a settimana: “Non è vero che si può mangiare solo un uovo a settimana, possiamo arrivare fino a 4 uova. La cottura serve per rendere le sue proteine più utilizzabili”, di conseguenza l’uovo risulta più proteico da cotto che da crudo. E ancora: “Mangiando uova non aumenta il colesterolo, falsità che viene dal passato, assolutamente non avete paura. Le uova producono un effetto calmante? Vero, hanno sostanze che sono i precursori della serotonina che è l’ormone di felicità e benessere e fanno dormire bene. Chi soffre di diabete – conclude – massimo due uova alla settimana”.











