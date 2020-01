Solveig, chi è?/ La fidanzata di Javier Rojas: “Amore? Solo business..” (Amici 19)

Javier Rojas riesce a far discutere non solo nella scuola di Amici 19 ma anche fuori. Dopo lo “scandalo” dei giorni scorsi con la sua possibile fuga e con tutto il polverone che si è sollevato, sembra proprio che c’è stato bisogno di mettere in campo tutte le forze per riuscire ad uscire dal tunnel e il ballerino lo ha fatto al fianco di Solveig. Questo è il nome della presunta fidanzata del ballerino o, almeno, di colei che ultimamente ha rivelato di esserlo anche sui social dove i due adesso appaiono spesso insieme. In molti hanno dubitato del loro rapporto anche perché guardando indietro nel tempo, non ci sono foto che li ritraggono insieme ed è per questo che qualcuno ha avanzato l’ipotesi che ci sia il business dietro queste foto e, in particolare, tra i commenti che l’hanno fatta scattare si legge: “Tutta pubblicità! La fidanzata solo pubblicità, come uomo vali zero”.

JAVIER E SOLVEIG INSIEME SOLO PER BUSINESS?

Alle parole degli hater o, comunque, di coloro che mettono n dubbio l’amore di Javier e Solveig e che hanno preso di mira il ballerino, lei ha subito risposto a tono: “Spero davvero che tu possa trovare l’amore” ma la discussione non è finita qui e lo stesso utente poi ha sottolineato, parlando come un addetto ai lavori, che si tratta di scatti solo pubblicitari. In particolare, il commento che leggiamo è: “Tesoro, ho una vita appagante: amore, lavoro, tutto normale… Gli altri sono fidanzati e riservati. Lavoro in comunicazione e media: questi post sono solo business”. Secondo alcuni la persona che parla potrebbe aver avuto a che fare lavorativamente con bella rossa che si occupa di foto e di marketing e questo spiegherebbe questo astio. Dall’altra parte, però, c’è chi si trova d’accordo parlando di tempistiche che lasciano un po’ pensare. Sarà vero oppure no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA