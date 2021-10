Sondaggi elezioni Napoli 2021/ Exit poll e risultati: si va al ballottaggio?

SONDAGGI ELEZIONI NAPOLI 2021: EXIT POLL E RISULTATI, MARESCA-MANFREDI AL BALLOTTAGGIO?

Tra pochi minuti con gli exit poll e i risultati delle elezioni Napoli 2021 la nostra curiosità sarà soddisfatta. Per ora ci limitiamo ai sondaggi. La sfida di Napoli sembra essere già scritta: città al Centrosinistra, Gaetano Manfredi nuovo sindaco. Questo, almeno, quanto trapelato dai sondaggi politici realizzati da Bidimedia e realizzati tra il 13 e il 15 settembre 2021, prima del “blackout” per il silenzio elettorale. L’ex ministro dell’Università è nettamente in vantaggio rispetto ai rivali ed è sempre più vicino alla fatidica soglia del 50 per cento…

RISULTATI ELEZIONI NORD, +50MILA ABITANTI/ Diretta Comunali Grosseto, Savona, Varese

I sondaggi sulle elezioni di Napoli quotano Gaetano Manfredi al 48%: il candidato sostenuto da Centrosinistra e Movimento 5 Stelle potrebbe assicurarsi la vittoria già al primo turno. Arranca, invece, Catello Maresca: il candidato del Centrodestra si attesta al 22,5%. L’ex primo cittadino Antonio Bassolino, sostenuto da Azione e liste civiche, è dato al 17,5%, mentre Alessandra Clemente (“erede” di De Magistris) è al 9,1%. Segnaliamo infine Matteo Brambilla (Napoli in Movimento) al 2% e Rosa Solombrino (Movimento 24 Agosto) allo 0,5%.

RISULTATI MILANO ELEZIONI COMUNALI 2021/ Diretta exit poll-proiezioni: Sala oltre 50%

SONDAGGI ELEZIONI NAPOLI 2021: I DATI DI BIDIMEDIA

I sondaggi sulle elezioni di Napoli di Bidimedia hanno poi fatto il punto della situazione sull’orientamento di voto alle liste. La coalizione di Centrosinistra si attesta al 49,8%: Partito Democratico prima lista della città al 14,4%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 13,8%. La lista Manfredi Sindaco è al 5,4%, seguita da Napoli Libera (4,4%) e Europa Verde (1,8%). Le altre liste a sostegno dell’ex ministro si attestano al 10% in tutto.

I sondaggi sulle elezioni di Napoli di Bidimedia pre-silenzio elettorale quotano il Centrodestra al 22,3%, così ripartito: Fratelli d’Italia al 7,6%, Catello Maresca Sindaco al 4,3%, Forza Italia al 3,4%, Prima Napoli – Lega al 2,6%, Catello Maresca al 2,1% e altre liste al 2,4%. Il totale della coalizione a supporto di Bassolino è del 15,5%: Bassolino per Napoli all’8,1%, Con Napoli Bassolino Sindaco al 3,6%, Azione al 2,2% e altre liste all’1,6%. Infine segnaliamo la lista Alessandra Clemente Sindaco al 4,5%, Potere al Popolo al 2,7%, Napoli 2030 al 2,1% e Napoli in Movimento al 2,1%.

RISULTATI ELEZIONI ROMA 2021/ Diretta comunali exit poll: avanti Michetti e Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA