Sondaggi politici 2022/ Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni in vetta, M5S al 17.6%

Come ogni giorno andiamo a vedere anche oggi, sabato 31 dicembre 2022, ultimo giorno dell’anno, i sondaggi politici con le preferenze degli italiani in quanto a partiti. Il sito dell’agenzia Adnkronos ha mostrato l’ultimo sondaggio rilevato da parte di Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, pubblicato sul numero odierno del Corriere della Sera. “Lo scenario politico di fine anno – riflette Pagnoncelli – fa registrare la tenuta del consenso per il governo e la premier: l’indice di gradimento dell’esecutivo flette di un solo punto (da 55 a 54), mentre quello per Giorgia Meloni rimane stabile a 58″.

Buone notizie quindi per l’esecutivo del leader di Fratelli d’Italia, che sembra aver passato indenne l’esame manovra, nonostante le numerose critiche che hanno accompagnato negli scorsi giorni l’approvazione della legge di bilancio. Pagnoncelli ha quindi proseguito snocciolando i numeri dei vari partiti, a cominciare proprio da Fratelli d’Italia, ancora una volta il gruppo politico maggiormente apprezzato dagli italiani: “L’apprezzamento per l’operato della premier si riflette anche sugli orientamenti di voto che vedono aumentare il vantaggio di Fdi, oggi stimato al 31,7%, su tutte le altre forze politiche”.

SONDAGGI POLITICI: “IL M5S CONSOLIDA IL SECONDO POSTO”

In seconda posizione troviamo ancora il Movimento 5 Stelle: “Dopo aver scavalcato il Pd un mese fa, consolida il secondo posto con il 17,6%, mentre i dem fanno segnare un’ulteriore flessione (-0,9%) attestandosi al 16,3%”. Quarto posto per la Lega, davanti seppur di poco al Terzo Polo: “A seguire, la Lega con il 7,8% (+0,5%) e Azione/Italia viva (7%) che sorpassa Forza Italia (6,2%, in calo di 0,6%). Nel complesso il centrodestra ottiene il 46,8% delle preferenze e si mantiene stabile rispetto a fine novembre (+0,1%), mentre il centrosinistra subisce un ulteriore calo (-1,4%) e scende al 22,1% (-4% rispetto alle politiche)”.

Per quanto riguarda i sondaggi dei leader politici, invece, Conte si conferma in seconda posizione con un indice di gradimento pari a 32, davanti a Matteo Salvini, segretario della Lega (27), quindi Berlusconi a quota 24, Calenda a 22 (+due punti rispetto a novembre). Calano invece Fratoianni e Bonelli, in qualche modo “travolti” dal caso Soumahoro.











