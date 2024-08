I SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA CON IL CENTRODESTRA ANCORA AL TOP: M5S UNICI A CRESCERE NEL “CAMPO LARGO”, FDI DOMINA MA È SOTTO IL 29%

Il Centrodestra c’è e ancora una volta “batte il colpo” dopo aver sostanzialmente vinto (a livello di coalizione) le ultime Elezioni Europee 2024: i sondaggi politici mostrati da Euromedia Research lo scorso 29 luglio (con interviste raccolte il 25 luglio) certificano la crescita di tutti i partiti della maggioranza, ad esclusione di FdI che cede lo 0,1% ma resta per distacco il primo partito del Paese. Giorgia Meloni incassa ancora una netta fiducia da parte dell’elettorato, ancora più come leader di un Centrodestra (attorno al 48% secondo gli ultimi sondaggi) che vive di profonde tensioni interne ma che prosegue spedito con altre riforme incassate (ieri quella sugli istituti tecnici-Professionali, dopo aver ultimato un altro pacchetto della riforma della giustizia la scorsa settimana).

Osservando dunque i sondaggi politici raccolti da Euromedia per l’ultima volta nel mese di luglio 2024, FdI resta in testa al “gruppo” con il 28,7% dei consensi, nettamente sopra il Pd di Elly Schlein che paga dazio questa settimana perdendo lo 0,6% e scivolando al 23,5% dopo la polemica degli ultimi giorni sul “caso Ermini” in Liguria. Risale al terzo posto il M5s di Giuseppe Conte, guadagnando lo 0,4% e fermandosi al 10,4% su scala nazionale: balzo in avanti della Lega di Salvini che con il 9,2% supera Forza Italia di Tajani, comunque in ascesa con il 9% recuperato a fine luglio. Peggiore andamento della settimana lo segna invece per i sondaggi politici nazionali di Euromedia l’Alleanza Verdi-Sinistra di Fratoianni-Bonelli: dopo l’exploit dei vari Salis e Lucano alle Europee, il partito della sinistra radicale ambientalista perde terreno addirittura dell’1,1% rispetto al voto di giugno, calando fino al 5,6% su base nazionale.

I PARTITI “MINORI” E LA PREOCCUPAZIONE PER LA CRISI ECONOMICA: ECCO GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DI GIORNATA

Visti I “big”, grandi movimenti non ve ne sono tra i partiti “minori” che sono rimasti tagliati fuori dallo sbarramento del Parlamento Ue: i sondaggi politici di Euromedia confermano la stabilità di Azione di Calenda attorno al 3,4% anche questa settimana, stesso discorso per l’ex alleato nel Terzo Polo Matteo Renzi, con Italia Viva che si piazza al 2,4% e supera la lista di Michele Santoro “Pace terra e dignità”, crollata all’1,1% con un secco -1%. Chiudono le intenzioni di voto Euromedia PiùEuropa all’1,5% e Libertà di De Luca all’1%: questa settimana invece il dato su astensione e indecisi sale fino al 48,8% su base degli intervistati registrati.

È stato poi chiesto nei sondaggi politici Euromedia se vi siano grosse preoccupazioni riguardo la crisi economica e il peso dell’inflazione sulla vita di tutti i giorni dell’elettorato: ebbene, i “pessimisti” sono il 46,1% degli intervistati, con un 35,5% “ottimista” sul prossimo futuro. A livello di intenzioni di voto, gli elettori FdI al 63% dimostrano fiducia nelle riforme del Governo Meloni, attorno al 47% i forzisti, 44% l’elettorato della Lega; di contro, molto pessimisti i dem al 26,6% e i grillini attorno al 17%.