Sondaggi politici/ Bassa affluenza comunali: per 39% candidati non erano all’altezza

Alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre è stata registrata un’affluenza elettorale molto bassa: solo un avente diritto al voto su due si è recato alle urne per esprimere la propria preferenza. I sondaggi politici di EMG per Cartabianca hanno provato ad analizzare il giudizio degli italiani su questo “flop”…

Premio Nobel Pace 2021: favoriti e candidati/ Quote: Greta Thunberg, Oms, Blm e Trump

Secondo i sondaggi politici di EMG, il 62% degli intervistati considera preoccupante la bassa affluenza elettorale che ha colpito le elezioni dei sindaci. Un dato che lascia indifferente il 32%, mentre il 6% ha preferito non rispondere al quesito. Il secondo dato, in particolare, «segna una forte distanza e una forte disaffezione per la politica», ha spiegato Fabrizio Masia.

Agamben/ “Stato s'è tolto responsabilità sui vaccini. Green pass? Peggio che in Urss”

SONDAGGI POLITICI: AFFLUENZA FLOP ALLE COMUNALI

Ma a cosa è dovuta questa scarsa affluenza elettorale alle comunali? I sondaggi politici di EMG per Cartabianca hanno provato a rispondere a questa domanda. Emergono due posizioni molto nette: per il 53% i partiti non hanno risposto negli ultimi anni alle esigenze degli elettori nella città. Per il 39%, invece, non c’erano candidati all’altezza. Solo per il 2% il voto nelle città non è così importante. Il restante 6% ha preferito non rispondere al quesito. Ulteriori segnali, dunque, di una disaffezione dei cittadini alla politica: vedremo cosa accadrà in termini numerici ai ballottaggi il programma il 17 e 18 ottobre 2021…

LEGGI ANCHE:

Pandora Papers: nuovo scandalo su paradisi fiscali/ Dai politici ai vip: in Italia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA