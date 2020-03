SONDAGGI POLITICI/ Boom Meloni sopra 12%: tonfo Renzi, superato da Sinistra Italiana

Sondaggi politici di oggi, 3 marzo 2020, che raccontano di una situazione tutta in divenire per i partiti italiani, al netto di un’agenda fortemente caratterizzata dall’emergenza coronavirus. Nel tradizionale appuntamento del lunedì sera con i sondaggi SWG resi pubblici dal TG La7 di Enrico Mentana sono molti gli scossoni, a conferma del fatto che anche l’epidemia sta fornendo chiare indicazioni politiche agli italiani. La Lega si conferma primo partito, ma Matteo Salvini deve registrare un -0,4% rispetto ad una settimana fa che porta il Carroccio al 30,9%. In seconda piazza c’è sempre il Partito Democratico, in calo però rispetto alla precedente rilevazione: uno 0,2% in meno che costa al Pd la soglia psicologica del 20% (19,9%). Terzo partito è il MoVimento 5 Stelle: i grillini provano a risalire la china al 13,4% (+0,3%).

SONDAGGI POLITICI: BOOM MELONI, TONFO RENZI

Vito Crimi e compagni devono però guardarsi dal continuo aumento fatto segnare da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni si conferma quello più in salute di tutto lo scacchiere: in una settimana i consensi salgono dello 0,8%, un vero e proprio boom che porta la forza di destra dall’11,3% al 12,1%. Lontano dai fasti di un tempo, ma comunque in ripresa, anche Silvio Berlusconi: Forza Italia in queste sette giorni guadagna lo 0,3% e si issa al 5,7%. Ma il dato politico più rilevante è senza dubbio il sorpasso della sinistra-sinistra di governo nei confronti di Matteo Renzi: Sinistra Italiana-Mdp-Articolo 1 salgono infatti al 3,6% dal 3,3% di una settimana fa; Italia Viva invece sembra risentire dalle polemiche innescate dall’ex premier negli ultimi giorni e fa segnare un pesante -0,6% che la precipita al 3,2%.

