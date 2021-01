Sondaggi politici/ Conte “sfiduciato”: 87% non vuole governo-ter, 32% elezioni subito

Gli italiani sono pronti a “licenziare” il premier Giuseppe Conte. Secondo gli ultimi sondaggi politici non lo vogliono più al governo. A scattare questa foto clamorosa è Analisi Politica, società di ricerca diretta da Arnaldo Ferrari Nasi. Agli intervistati è stato chiesto della crisi di governo: “In questi giorni ci sono state forte tensioni nella maggioranza che sostiene il governo Conte. Se dovesse cadere l’esecutivo, tra queste possibilità, per l’Italia sarebbe meglio…”. Sono state quindi proposte quattro opzioni. A prevalere quella relativa al ritorno alle urne il prima possibile. Secondo il 32% degli intervistati, sarebbe necessario sciogliere le Camere e indire il prima possibile nuove elezioni per verificare la volontà dei cittadini. Il sociologo Ferrari Nasi a Libero ha spiegato che è la risposta che ha riscosso più consenso «tra la fascia più produttiva della popolazione, quella che va dai 36 ai 55 anni». In particolare, a chiedere nuove elezioni sono soprattutto gli elettori della Lega (63%) e Fratelli d’Italia (60%).

SONDAGGI POLITICI: CONTE BOCCIATO, GOVERNO-TER SOLO PER 13%

Interessante dal punto di vista dei sondaggi politici e in particolare del gradimento del premier Giuseppe Conte è anche il secondo quesito. Riguarda l’eventualità di affidargli l’incarico di formare un governo specifico formato da Pd, M5s, Lega, Fratelli d’Italia e gli altri partiti per accompagnare l’Italia a nuove elezioni. Quindi, agli intervistati è stato chiesto se gradirebbero un governo “traghettatore”: l’idea piace solo al 21% del campione esaminato. Inoltre, anche tra le forze di maggioranza c’è voglia di cambiamento. Favorevole solo il 50% del MoVimento 5 Stelle, il 51% di Italia Viva e il 34% del Pd. Ma Conte dovrebbe preoccuparsi per un altro dato: solo il 13% auspica il Conte-ter, quindi l’87% non si fida dell’attuale presidente del Consiglio. Una pesante bocciatura, che secondo il sociologo Arnaldo Ferrari Nasi si spiega con «lo stallo economico, le mancate erogazioni ancora oggi della cassa integrazione dei mesi scorsi, la carenza di una visione, a livello di sanità, che vada al di là del meccanismo aperture-chiusure e relativi ristori cui finora siamo stati abituati».



