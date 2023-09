Sondaggi politici/ Elettori Pd bocciano Schlein, su casi Giambruno e Vannacci italiani non seguono “censori”

Elly Schlein non convince neppure gli elettori del Partito democratico secondo gli ultimi sondaggi. Lo riporta Libero, citando un campione rappresentativo di italiani adulti tra gli elettori del Pd, a cui sono state poste delle domande. Ad esempio, è stato chiesto loro se ritenessero che l’attuale segretario fosse la persona giusta per riportare il Pd al governo vincendo le prossime elezioni politiche. Solo il 14% ha risposto “molto”, soprattutto nel Centro Italia e ben istruiti. Qualche giovane in più, molti maschi, pochissime donne. Un buon 44% resta dubbioso e si esprime con “abbastanza”, invece gli altri (42%) sono poco o per nulla sicuri, o preferiscono non dichiararsi.

La seconda domanda riguarda la politica del partito: posizioni di “sinistra vera” ma stando all’opposizione o al governo con compromessi? Il Pd si è mostrato molto diviso: il 46% è per stare all’opposizione, mentre il 36% è per tentare un ritorno al governo. Il 47% non vuole un’alleanza col M5s per le prossime elezioni, ma prendono in considerazione partiti centristi come Azione, Italia Viva e +Europa. Il 41% è più vicino a Sinistra Italiana e Verdi, oltre ai grillini.

SONDAGGI POLITICI, SORPRESE SU CASI VANNACCI E GIAMBRUNO

Tra i sondaggi politici spicca quello di Tecnè, commissionato da La Verità per approfondire i casi Vannacci e Giambruno. Il 95% degli intervistati la pensa proprio come il giornalista di Mediaset, infatti alla domanda “Se avesse una figlia adolescente le consiglierebbe di non ubriacarsi o drogarsi fino a perdere il controllo per evitare il rischio di essere vittima di violenza?” ha risposto sì, stessa risposta riguardo il consiglio di non dare confidenza a persone che non si conoscono bene. Il sondaggio distingue tra chi risponde “sicuramente” (62%) e “probabilmente” sì (33%). Maggioranza schiacciante anche per quanto riguarda il consiglio alle ragazze di non vestirsi in maniera eccessivamente vistosa (67%).

Ma le parole di Giambruno restano comunque un tema divisivo, perché il 58% di chi ha in famiglia una ragazza adolescente e il 50% del totale ritiene che il marito della premier Giorgia Meloni non abbia comunque in alcun modo colpevolizzato le vittime di stupro. Per quanto riguarda Vannacci, il 47% degli intervistati ritiene che le sue parole non violino la Costituzione. Inoltre, il 44% degli intervistati ritiene che vi sia un incitamento all’odio. Per il 52% degli intervistati entrambi i casi, quello di Giambruno e di Vannacci, riguardano un problema di libertà d’espressione.











