Sondaggi politici Elezioni 2022/ Sfida FdI-Pd, crollo M5s al 9,8%: 50% ok stop Draghi

LE INTENZIONI DI VOTO VERSO LE ELEZIONI: I SONDAGGI POLITICI YOUTREND

Tra due mesi esatti l’Italia sarà chiamata alle urne per le Elezioni Politiche anticipate, con una campagna elettorale cominciata da poco e già entrata nella fase super-intensiva: i sondaggi politici stilati da YouTrend-Quorum per Sky TG24 provano a inquadrare la situazione politica generale dopo gli ultimi convulsi giorni che hanno portato la caduta del Governo Draghi e lo scioglimento delle Camere. Praticamente uno tsunami in piena regola: Fratelli d’Italia e Pd al momento sono i partiti che beneficiano maggiormente di questa ultima finestra elettorale, con Giorgia Meloni data oggi al 23,8% mentre Letta insegue al 22,5%.

Le intenzioni di voto nazionali vedono poi al terzo posto la Lega, staccata di molto al 13,4%, anche se il leader Matteo Salvini giusto stamani ha rivendicato uno scenario diverso verso il 25 settembre 2022, «il sondaggio vero per il 25 settembre è questo e ci scommetto un caffè: vince il centrodestra con la Lega primo partito». Crollo importante del M5s di Giuseppe Conte, dato ormai stabilmente sotto il 10% da quasi tutti gli istituti demoscopici: al 9,8% i grillini si devono guardare le spalle dall’arrivo di Forza Italia all’8,3%, mentre più staccato si trova Azione-+Europa al 4,9%, fortemente intenzionata ad accettare l’ingresso nella lista elettorale del Centrosinistra denominata da Enrico Letta “Democratici e Progressisti”. Chiudono la lista dei partiti nei sondaggi politici nazionali la Sinistra Italiana con i Verdi al 4,2%, Insieme per il Futuro con Di Maio al 2,6%, Italia Viva di Renzi all’1,8%, ItalExit Paragone al 2%, Articolo 1-Mdp all’1,6%. Altissima ancora l’astensione con gli indecisi: il 41,7% ad oggi non si presenterebbe alle urne per il voto anticipato.

SONDAGGI POLITICI SU DRAGHI E LA CRISI DI GOVERNO

La crisi di Governo è stata traumatica quasi per tutte le forze politiche, compreso il Centrodestra che deve ora cercare di riporre alle urne il vantaggio accumulato al momento “solo” sul fronte sondaggi politici. Gli italiani, d’altro canto, sono anche più preoccupati della politica per i mesi futuri e questo non potrà che modificare alcune strategie della campagna elettorale in vista del voto anticipato: il 50% ritiene molto negativo il voto in settembre e imputa la responsabilità di questa crisi principalmente al M5s di Giuseppe Conte (41,1%) seguito dal Premier Draghi in persona (9,5%) e dalla Lega di Matteo Salvini al 7,7%.

Entrando nelle pieghe dei sondaggi politici condotti sempre da YouTrend-Quorum per Sky, è stato chiesto all’elettorato intervistato se fosse d’accordo con l’uscita di scena del Presidente del Consiglio con conseguente scioglimento delle Camere: il 50,7% si dice d’accordo con le dimissioni di Draghi, mentre il 41,1% le reputa sbagliate e che porteranno problemi al nostro Paese. L’indice di fiducia generale calcolato sempre dal sondaggio su SkyTG24 vede al momento gli italiani confermare la positiva fiducia in Sergio Mattarella (64%), nel Premier dimissionario Draghi al 54%, in Giorgia Meloni il 38,7%, Berlusconi al 34,3%, Conte 30,7% e Salvini al 30,4%: chiudono la lista Letta al 25%, Di Maio al 22% e Renzi al 15,5%.











