Sondaggi politici/ Elezioni Calabria: Occhiuto (Cdx) 47%, De Magistris insidia Pd-M5s

Non sembra esserci partita in Calabria in vista delle prossime Regionali. Questo è quanto trapela dai sondaggi politici targati EMG: il Centrodestra è nettamente avanti. Il candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, Roberto Occhiuto, si attesta tra il 45 e il 49 per cento. La soglia del 50% è vicina e, soprattutto, gli altri competitors non sembrano in grado di impensierire…

Secondo i sondaggi politici di Emg, la candidata di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Amalia Bruni, non andrebbe oltre il 26%, con una forbice tra il 28% e il 24%. Una brutta notizia per i giallorossi, convinti che la scienziata possa giocarsi le sue carte contro un Centrodestra molto compatto. Ancora peggio Luigi De Magistris: il sindaco di Napoli è dato tra il 16 e il 20 per cento. Gli altri candidati rappresentano il restante 7-11 per cento.

SONDAGGI POLITICI TRA GREEN PASS E CHIUSURE

Dopo aver analizzato i primi sondaggi politici in vista delle elezioni in Calabria, è tempo di andare a conoscere le rilevazioni di Analisi Politica per Libero. L’istituto ha fatto il punto della situazione tra green pass e chiusure, iniziamo dal certificato verde: per il 61% significa libertà, mentre per il 35% significa costrizione, il restante 4% ha preferito non rispondere. Come dicevamo, i sondaggi politici hanno anche valuto il giudizio degli italiani su possibili nuove chiusure verso settembre/ottobre: ebbene, il 47% è quasi sicuro che si tornerà al lockdown, mentre il 45% è del parere opposto, ma ha sottolineato che dipenderà soprattutto dalla campagna vaccinale. Per l’8% non ci saranno chiusure in ogni caso.

