Sondaggi politici Elezioni Firenze 2024/ Pd choc, Funaro solo +3% su Schmidt: sinistra spera nel ballottaggio

I SONDAGGI POLITICI IPSOS VERSO LE COMUNALI FIRENZE 2024: ALLARME NEL PD, VERSO TESTA A TESTA FUNARO-SCHMIDT

Da Renzi a Nardella a… mistero. Non è detto che Sara Funaro possa essere “automaticamente” la nuova sindaca di Firenze, seguendo la linea di un Pd sempre vincente nel capoluogo toscano: i sondaggi politici realizzati da Ipsos per il “Corriere della Sera”, gli ultimi prima del silenzio elettorale verso l’Election Day Europee-Comunali-Regionali, mostrano dati tutt’altro che incoraggianti per la corsa della candidata Pd al posto del sindaco uscente Dario Nardella. Complice anche la forte disgregazione del campo a sinistra, Funaro ad oggi viene data al 37,3%, soli tre punti avanti al candidato sindaco del Centrodestra, l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt con il 34,2%.

I sondaggi politici sulle Comunali a Firenze proiettano dunque un testa a testa tutt’altro che semplice per il primo turno delle Elezioni 2024, l’esatto opposto di quel quasi 60% raccolto da Nardella solo 5 anni fa. Al terzo posto nella corsa al nuovo sindaco troviamo l’attuale vicepresidente di Regione Toscana Stefania Saccardi, candidata di Italia Viva-Psi-LibDem con l’11,5% delle preferenze, quasi doppiando l’altra candidata in area sinistra, l’ex assessore Pd Cecilia del Re con la lista civica Firenze Democratica (5,8%. Seguono nelle ultime intenzioni di voto prima del “buio elettorale” il consigliere Dimitrij Palagi al 5% e il candidato M5s Lorenzo Masi, con il 4%: in coda invece i sondaggi politici pubblicati il 21 maggio – ma realizzati tra il 15 e il 19 maggio 2024 – dicono 0,6% per Alessandro De Giuli di Firenze rinasce, Francesco Zini con Firenze cambia allo 0,6%, Andrea Asciuti di Firenze vera (0,5%) e infine anche Francesca Marrazza di Firenze RiBella (0,5%).

LISTE FIRENZE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI CHE AGITANO SCHLEIN

Lo choc per il Pd non è rappresentato solo dal calo netto di Funaro rispetto ai primi sondaggi politici all’inizio della campagna elettorale per le Comunali Firenze 2024: i dati di Nando Pagnoncelli per Ipsos mostrano infatti anche un drastico calo della lista Partito Democratico a Firenze rispetto al quasi 40% delle Elezioni 2019. Se si votasse oggi, i dem non avrebbero oltre al 24% risultando si la lista del Centrosinistra più forte ma riducendo nettamente la possibilità di una maggioranza piena in Consiglio Comunale. Nella coalizione per Funaro sindaca, oltre al 24% Pd troviamo anche un 4,5% della lista civica Sara Funaro, 4,2% a testa per Alleanza Verdi-Sinistra e Azione-PiùEuropa.

Nel Centrodestra molto alta è la quota per Fratelli d’Italia con il 14,2%, molto bassa invece per la Lega attorno al 3,1%: nel mezzo con Schmidt troviamo un valore molto alto per la lista civica al 12,6%, chiude Forza Italia con il 4,5,% secondo i sondaggi politici Ipsos. Fuori dalle due maxi-coalizioni in corsa per le Elezioni Comunali Firenze 2024 troviamo anche le liste a sostegno di Palagi attorno al 4,7% mentre è in netta perdita di voti il M5s fiorentino attorno al 3,9% dopo il quasi 7% di cinque anni fa.

Chiudiamo la rassegna sui sondaggi a Firenze con l’eventuale ballottaggio, di fatto la vera speranza per il Centrosinistra visti i risultati teorici tutt’altro che buoni al primo turno: secondo Ipsos in caso di secondo turno tra Funaro e Schmidt, la vittoria della sinistra sarebbe più larga con il 57,8% contro il 42,2% massimo del Centrodestra. Resta però tutto da definire il comportamento degli elettori renziani con Saccardi, potenzialmente ago della bilancia al ballottaggio: secondo i sondaggi raccolti al Corriere della Sera, se gli elettori di Del Re migrano in massa verso Funaro (all’82,6%), molto più indecisi sono quelli di Italia Viva, con il 58,6% destinati verso la candidata Pd e un bel 41,4% orientati all’ex direttore degli Uffizi.

