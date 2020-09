Sondaggi politici/ Elezioni Regionali: per il 62,6% sarà trionfo Centrodestra

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto su base nazionale, passiamo ai sondaggi politici legati alle imminenti elezioni in programma in sei Regioni. I dati di Termometro Politico premiato il Centrodestra: oltre il 60% degli italiani ritiene che la coalizione composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia trionferà alle urne. Per il 5,9% sarà 6-0 per il Centrodestra, per il 24,6% sarà 5-1, mentre per il 31,2% sarà 4-2. Il 16,1% considera che finirà in pareggio, 3 regioni al Centrodestra e 3 al Centrosinistra, mentre appena il 7,6% pensa che sarà un trionfo Csx: 0,8% per il 6-0, 0,8% per il 5-1 e 6,1% per il 4-2. Infine, per il 4,5% degli italiani il Movimento 5 Stelle o altre coalizioni vinceranno da soli in almeno una regione, mentre il restante, 9,1% ha preferito non rispondere al quesito.

SONDAGGI POLITICI: IL 57,9% DEGLI ITALIANI NON HA FIDUCIA IN CONTE

Dopo aver fatto il punto della situazione in vista delle elezioni regionali, passiamo ai sondaggi politici legati al premier Conte. E non ci sono delle buone notizie per il leader del Governo giallorosso: la maggioranza degli italiani non ha infatti fiducia nel giurista, precisamente il 57,9%. Entrando nei dettagli, il 49,2% non ha alcuna fiducia nei confronti di Conte, mentre l’8,7% ne ha poca. Di parere diverso il 41,4% degli italiani, che nutre giudizi positivi sul suo operato: il 20,6% ha molta fiducia nel premier, mentre il 20,8% abbastanza.

Infine, una battuta sulla riapertura delle scuole. In base ai sondaggi politici di Termometro Politico, per il 65,7% è giusto tornare a lezione, l’istruzione è fondamentale. Per il 21,7% è giusto, ma le misure anti-contagio decise sono troppo blande, c’è il rischio di nuovi contagi. Per il 6,6% non è corretto: si poteva svolgere lezioni online perlomeno per gli studenti più grandi. Infine, per il 3% andavano lasciate chiuse perché rischiano di essere nuovi focolai, mentre il restante 3% ha preferito non rispondere al quesito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA