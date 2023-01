Sondaggi politici/ FdI +12% sul Pd, Lega 9%, M5s 17,5%. Ministri: Crosetto-Nordio top

FIDUCIA GOVERNO MELONI, MINISTRI E LEADER POLITICI: I SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA

Meloni e Governo attorno al 40%, Ministri che risultano anche nettamente più in “fiducia” e leader del Centrosinistra in caduta libera: questo e molto altro raccontato i sondaggi politici di Euromedia Research della direttrice Alessandra Ghisleri, diffusi ad inizio 2023. L’esecutivo in carica da quasi 4 mesi ottiene in termini di fiducia generale il 39,9% delle preferenze, mentre la Presidente del Consiglio viaggia al 39,2% un attimo sotto. Nella lunga schiera di intenzioni di fiducia rispetto ai Ministri del Governo Meloni, spiccano i nomi di Guido Crosetto (Difesa), Carlo Nordio (Giustizia) e Giancarlo Giorgetti (MEF) nei primi tre posti, rispettivamente al 43,6%, 42,5% e 40,1%. I sondaggi politici Euromedia mostrano poi il resto della “classifica” sui singoli Ministeri: Tajani-Esteri al 36,7%, Casellati-Riforme al 36,1% e Salvini-Trasporti (e vicepremier) al 31,8%.

Sotto il 30% troviamo invece una nutrita schiera di Ministri sempre secondo i sondaggi Euromedia: in ordine di “fiducia”, troviamo Lollobrigida-Agricoltura, Santanché-Turismo, Calderoli-Affari Regionali, Musumeci-Mare, Fitto-PNRR, Sangiuliano-Cultura, Urso-Imprese, Piantedosi-Interni, Zangrillo-PA, Calderone-Lavoro, Abodi-Sport, Schillaci-Salute. Chiudono la rassegna Locatelli-Disabilità al 19,8%, Valditara-Scuola al 17,8%, Ciriani-Parlamento al 18,3%, Roccella-Famiglia al 17,7% e Picchetto Fratin-Ambiente al 17,3% delle preferenze. Per quanto riguarda invece i principali leader di partito, la situazione vede nei sondaggi politici Euromedia un vantaggio amplissimo della Premier Meloni su tutti i rispettivi “avversari”: Berlusconi al 21,4%, Salvini al 27,4%, Renzi al 14%, Calenda 17,7%, Conte al 26,1% e Letta al 18,6%.

Facendo un piccolo passo indietro rispetto ai sondaggi politici diffusi ieri da Swg in questo inizio 2023 – con il dato clamoroso non solo di FdI oltre il 31% ma con il Pd ai minimi storici con il 14% – ecco i dati emersi dai sondaggi realizzati da Emg Acqua per “Agorà” e mostrati nei giorni scorsi. Resta grave il distacco del Partito Democratico a ben 12 punti dal primo partito nel Paese, Fratelli d’Italia: se le défaillances elettorali si uniscono poi all’incapacità di trovare una quadra su data e regole delle Primarie, ecco che la crisi Pd acquisisce una dimensione sempre più ampia. Le intenzioni di voto aggiornate al 9 gennaio mostrano FdI al 28,6% davanti al 17,5% del M5s di Giuseppe Conte e, appunto, al 16,7% del Partito Democratico.

La Lega di Salvini cala lievemente verso il 9,2% mentre riprende quota il Terzo Polo di Calenda e Renzi all’8,2%, staccando ancora Forza Italia di Berlusconi ferma al 7%: chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Emg l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,5%, ItalExit con Paragone al 2,4%, PiùEuropa al 2%, Unione Popolare De Magistris all’1,5%, Noi Moderati con Lupi all’1,4% e tutti gli altri partiti che assieme non superano il 2% su scala nazionale.











