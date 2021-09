Sondaggi politici/ FdI (21%) stacca la Lega (19,5%). Draghi mai così amato

Giorgia Meloni allunga su Matteo Salvini: questo quanto filtra dai sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. In vetta alla classifica di gradimento troviamo infatti Fratelli d’Italia, quotato al 21%. Staccata la Lega: il Carroccio si attesta al 19,5%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta sono dati al 19,2%.

I sondaggi politici di Tecnè segnalano il Movimento 5 Stelle al 16,1%, mentre Forza Italia non va oltre l’8,3%. Azione di Carlo Calenda è al 3,3%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,1%. Sinistra Italiana si attesta al 2%, mentre Articolo 1 – MDP è all’1,8%. Infine, spazio a Verdi e +Europa, entrambi all’1,7%. La percentuale di astenuti e incerti è al 42,1%, piuttosto elevata.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI E GOVERNO

Archiviate le intenzioni di voto, è tempo di passare ai sondaggi politici su Mario Draghi. Anche in questo caso non mancano notizie significative: il premier non è mai stato così amato dagli italiani. Secondo i dati di Tecnè, l’ex presidente della Banca centrale europea vanta il 67,1% di gradimento, in crescita dell’1,3%.

Seppur senza record, anche il gradimento nei confronti del governo è in netta crescita rispetto alla precedente rilevazione. L’esecutivo piace al 56,1% degli intervistati, lo 0,9% in più rispetto a fine luglio. Ricordiamo che il record di gradimento è stato toccato a metà febbraio, con il 59%.

