Sondaggi politici/ FdI (22,2%) scavalca il Pd (21,5%). Lega in calo (-0,2%)

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a porta. Le rilevazioni dell’istituto di Alessandra Ghisleri segnalano il sorpasso in vetta: Fratelli d’Italia ha scavalcato il Partito Democratico. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,7% e si attesta al 22,2%. I dem di Enrico Letta, invece, passano dal 21,7% al 21,5%.

I sondaggi politici di Euromedia Research segnalano il ribasso della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,2% e si attesta al 15,7%. Torna a crescere il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte passano dal 12,3% al 12,5%. Stabile Forza Italia all’8,5%, mentre la federazione Azione/+Europa sale al 4,8%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Brusco calo per Italexit con Paragone: -0,6%, il partito è stimato oggi al 2,9%. Federazione dei Verdi – Europa Verde è al 2,5% (+0,4%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 2,3%. Infine, Sinistra Italiana all’1,6% (+0,1%) e Mdp – Articolo 1 all’1,5% (-0,4%) . La percentuale di indecisi e astenuti è quotata al 37,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EMG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Emg per Agorà dedicati alla crisi in Ucraina. L’istituto di Masia ha chiesto agli italiani un giudizio sulla durata del conflitto tra Mosca e Kiev: per il 42% durerà mesi, mentre per il 23% anni. Per il 6% è questione di settimane, mentre quasi un italiano su tre (29%) preferisce non rispondere al quesito. C’è grande preoccupazione per le possibili ripercussioni della guerra sulla situazione economica. Quasi otto italiani su dieci – il 79% (+5%) – nutre questo timore, mentre il 9% (-5%) è del parere opposto. Il restante 12% non sa o non indica. I sondaggi politici di Emg segnalano uno scarso gradimento delle sanzioni comminate alla Russia: per il 63% non stanno funzionando, mentre per il 17% stanno avendo successo. Il restante 20% non ha risposto. Per il 48% degli intervistati si arriverà ad una soluzione diplomatica, mentre per il 12% si arriverà ad una vittoria militare di una delle due parti.

