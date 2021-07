Sondaggi politici/ FdI al 20,5%, Lega scende al 20,1%. Pd-M5s in rialzo

C’è grande dinamicità nei sondaggi politici delle ultime settimane. Prosegue senza sosta il duello in vetta alla classifica tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, secondo le rilevazioni di SWG per Tg La7 la prima è in testa: Fratelli d’Italia, seppur in calo dello 0,3%, si attesta al primo posto al 20,5%. La Lega, invece, passa dal 20,2% al 20,1%.

I sondaggi politici di SWG quotano sia Partito Democratico che Movimento 5 Stelle in rialzo: i dem al 19,1% (+0,2%), i pentastellati al 15,2% (+0,8%). Passi indietro per Silvio Berlusconi: Forza Italia perde lo 0,3% e scende al 6,5%. Azione di Carlo Calenda tocca quota 4,1% (+0,2%), mentre tra i partiti secondari di Centrosinistra troviamo MDP Articolo 1 al 2,6% (+0,1%), Italia Viva al 2,5% (+0,1%) e Sinistra Italiana al 2,4% (-0,3%). +Europa si attesta all’1,8% (-0,2%), Verdi all’1,8% (+0,1%) e Coraggio Italia all’1,3% (+0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL DDL ZAN

Torniamo adesso alle rilevazioni di Termometro Politico, con alcuni interessanti sondaggi politici sul ddl Zan. È stato chiesto agli italiani un giudizio sull’operato di Matteo Renzi, alla ricerca di un’intesa con il Centrodestra per portare avanti la legge contro l’omotransfobia. C’è grande divisione: per il 37,3% si tratta di un tentativo di avere visibilità nonostante le basse percentuali dei sondaggi. Per il 25,3%, invece, per poter eleggere presidente della Repubblica un esponente a lui gradito, assieme al Centrodestra. Per il 21,5% perché vuole fare passare una legge contro l’omofobia, ma si rende conto che necessita emendamenti. Per il 10,9%, invece, perché è contro il ddl Zan e vuole farlo naufragare. Il restante 5% non ha risposto al quesito.

