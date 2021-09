Sondaggi politici/ FdI al 21,2%, Lega staccata al 20,6%. Draghi: fiducia al 51,9%

Non mancano le sorprese nei sondaggi politici di Termometro Politico. Partiamo con l’analisi delle intenzioni di voto, che vedono in vetta alla classifica Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 21,2%. Piuttosto importante il distacco dalla Lega: il partito di Salvini è al 20,6%. Al terzo posto troviamo invece il Partito Democratico, che non va oltre il 19,5%.

I sondaggi politici di Termometro Politico danno il Movimento 5 Stelle al 15,6%, staccato dai principali competitors. Forza Italia è quotato al 6,7%, mentre Azione di Carlo Calenda è al 3%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo La Sinistra al 2,8%, esattamente come Italia Viva di Matteo Renzi, mentre +Europa si attesta all’1,8%. Infine spazio a Verdi (1,4%) e Pc (1%).

SONDAGGI POLITICI: DRAGHI, FIDUCIA AL 51,9%

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e accendiamo i riflettori sul premier Mario Draghi. Termometro Politico ha infatti fatto il punto della situazione sulla fiducia nei confronti del premier: ebbene, resta sopra il 50%. Il 51,9% ha infatti espresso gradimento nei confronti dell’ex capo Bce: il 21,2% molto, il 30,7% abbastanza. Di parere opposto il 47,5: il 22,8% ha poca fiducia, il 24,7% nessuna.

Passiamo adesso ai sondaggi sulla situazione epidemiologica e sul giudizio degli italiani in vista dell’autunno. La maggioranza degli intervistati è pessimista: per il 64,3% ci sarà un ritorno delle zone rosse e arancioni. Per il 15,2% sicuramente, per il 49,1% probabilmente. Più fiducioso il 31,2%: per il 26,9% probabilmente no, per il 4,3% sicuramente no. Il restante 4,5% ha preferito non rispondere.

