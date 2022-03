Sondaggi politici/ FdI al 21,8%, Pd segue al 21,6%. M5s ancora in calo

Non ci sono variazioni significative nei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire per quanto riguarda le intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia, in rialzo rispetto a sette giorni fa: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e si porta al 21,8%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 21,4% al 21,6%.

I sondaggi politici di Tecnè segnalano la Lega stabile al 15,9%, mentre il Movimento 5 Stelle perde terreno: i grillini perdono lo 0,1% e si attestano al 12,3%. Forza Italia è quotata al 10,7%, stabile rispetto alla settimana precedente, mentre la federazione Azione/+Europa perde lo 0,1% e si attesta al 4,8%. In calo Italia Viva: il partito di Matteo Renzi passa dal 2,9% al 2,7%. In fondo alla classifica troviamo Europa Verde al 2,4% (+0,1%) e Sinistra Italiana al 2% (-0,1%). Da non sottovalutare la percentuale di astensione e incerti, data al 43,1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EUROMEDIA RESEARCH

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a Porta. L’istituto di Alessandra Ghisleri ha fatto il punto della situazione sulla scelta del governo di abolire progressivamente il green pass: il 58,9% è favorevole. Il 27,7% condivide molto questa scelta, mentre il 31,2% abbastanza. Il 35,3%, invece, non è favorevole: per il 16,4% è una scelta poco condivisibile, mentre per il 18,9% per nulla condivisibile. Il restante, 5,8% ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a Porta hanno poi analizzato il giudizio degli italiani sulla revisione del catasto, c’è grande divisione: il 37,7% è favorevole, il 37,4% è contrario, mentre il 24,9% è senza opinione. Infine, la riforma del catasto si tradurrà in aumento tasse sugli immobili, ad esempio Imu e Tasi? Sì per più di un italiano su due (55,7%), no per il 20,2%. Il restante 24,1% ha preferito non rispondere al quesito.

