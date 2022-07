Sondaggi politici/ FdI al 23,5%, Pd staccato al 21,7%. Lega e M5s in rialzo

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Swg per Tg La7 con gli ultimi aggiornamenti sull’orientamento di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 23,5%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Stesso ribasso per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta sono quotati al 21,7%. In terza posizione c’è la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini sale dal 14,3% al 14,5%.

Dl Aiuti, D’Incà prova a togliere voto fiducia/ Draghi stronca M5s: “no alternativa”

I sondaggi politici di Swg per Tg La7 segnalano il buon rialzo del Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,3% e sono dati all’11,5%. La crescita più importante è quella di Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dal 7,4% al 7,8%. La federazione Azione/+Europa si attesta al 5,1%, in ribasso dello 0,1%, L’asse Verdi/+Sinistra Italiana è data al 3,9%, mentre Italia Viva passa dal 2,4% al 2,6%. Poi spazio a Mdp Articolo 1 al 2,2%, Italexit con Paragone al 2,2%, Noi con l’Italia all’1% e Alternativa all’1%.

Crisi di Governo, ultime notizie/ Strappo M5s, Draghi al Colle: i 4 scenari possibili

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EUROMEDIA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Euromedia Research. I dati contenuti nell’Euroweek News accendono i riflettori su guerra, inflazione e pandemia, ma non solo. Ciò che emerge è il forte pessimismo degli italiani rigaurdo al futuro: più di sei italiani su dieci, il 61,3% per la precisione. Solo il 17% guarda al futuro con ottimismo, la percentuale sfiora al 30% però se consideriamo gli intervistati con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Ciò che appare lampante è l’aumento di pessimisti nel Paese: rispetto ai dati registrati a gennaio, la percentuale sale dal 53,4% al 61,3%. Pressochè dimezzata, invece, la percentuale degli ottimisti: dal 32,6% di gennaio al 17% odierno. “Le preoccupazioni per il futuro sono soprattutto legate alla situazione attuale che stiamo vivendo e, quindi, al continuo aumento dei prezzi e dell’inflazione causati dalla pandemia e dall’attuale guerra”, l’analisi degli esperti.

LEGGI ANCHE:

Conte: “le richieste M5s per stare con Draghi”/ “Crisi Governo non è per colpa mia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA