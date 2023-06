Sondaggi politici/ FdI al 29,5%, in crescita Pd-M5s. Forza Italia in doppia cifra

Non mancano gli scostamenti degni di nota negli ultimi sondaggi politici realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire. Nessun sorpasso o avvicinamento significativo, ma c’è una certa tendenza che trova conferme. Nessuna sorpresa sul partito più apprezzato al momento: Fratelli d’Italia si conferma in testa alla classifica delle intenzioni di voto con il 29,5 per cento, in linea con la rilevazione precedente. In crescita il Partito Democratico di Elly Schlein: i dem guadagnano lo 0,2% e si portano al 20 per cento.

Gli ultimi sondaggi di Tecnè portano buone notizie anche al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini passano dal 15,2 al 15,3 per cento. Quarto posto ormai saldo per Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,3% e sono quotati all’11,5 per cento. Nessuna variazione invece per la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini si attesta all’8,4 per cento. Tra i partiti minori troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,4 per cento, Alleanza Verdi Sinistra al 3,1 per cento e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5 per cento. Chiude la classifica +Europa con il 2,2 per cento.

I sondaggi di Tecnè per l’agenzia Dire hanno anche fatto il punto sulla fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Ebbene, il gradimento nei confronti del primo ministro si attesta al 53,6 per cento. Più di un italiano su due apprezza il suo operato. La percentuale di chi non ha fiducia si attesta invece al 42,4 per cento, mentre il restante 4 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Passando invece alla fiducia nei confronti del governo, gli elettori appaiono piuttosto divisi: il 47,7 per cento s’è detto contento dell’operato dell’esecutivo, mentre il 46,2 per cento s’è detto del parere contrario. Anche in questo caso la quota di indecisi è piuttosto significativa: si attesta al 6,1 per cento.

