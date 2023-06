Sondaggi politici/ FdI al 29,7%, Pd fermo al 19,3%. Fiducia Meloni al 44,2%

Qualche novità degna di nota nei sondaggi politici di Termometro Politico con le ultime intenzioni di voto degli italiani. Ciò che non rappresenta la sorpresa è il partito in vetta alla classifica di gradimento: parliamo di Fratelli d’Italia. Il movimento guidato da Giorgia Meloni è al 29,7 per cento, in crescita di tre decimi rispetto alla precedente rilevazione. Nessuna variazione invece per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein si attestano al 19,3 per cento.

Al terzo posto della classifica dei sondaggi politici troviamo il Movimento 5 Stelle con il 15,9 per cento, in calo rispetto a sette giorni fa. Perde terreno anche la Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini si attesta al 9 per cento. Bene Forza Italia: gli azzurri salgono al 7,8 per cento. Passando ai partiti minori, spazio ad Azione al 3,6 per cento, Sinistra Italiana e Verdi al 2,5 per cento e Italia Viva al 2,5 per cento. Chiudono la classifica +Europa (2,4%), Italexit (2,3%), Democrazia Sovrana Popolare (1,4%) e Unione Popolare (1,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

Passiamo adesso ai sondaggi politici legati alla fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Il gradimento nei confronti del primo ministro è stabile rispetto a sette giorni fa: il 44,2 per cento ha fiducia, per la precisione il 26,4% molta e il 17,8% abbastanza. Il 55,2%, invece, è del parere opposto: il 13,1% ha poca fiducia, mentre il 42,1% per nulla. I sondaggi di TP hanno poi acceso i riflettori sull’allarme violenza sulle donne dopo le tragedie registrate nelle ultime settimane: il 40,6 per cento pensa che rispetto al passato la situazione non sia cambiata molto mentre per il 25,7%, invece, gli episodi di violenza, inclusi gli omicidi, sono in aumento. Per il 20,8%, invece, la violenza verso le donne è in diminuzione ma sono i media che giustamente vi prestano più attenzione perché gli standard di civiltà oggi sono più alti. I 9,1% crede che i media ingigantiscano strumentalmente un problema ormai in calo.

