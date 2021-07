Sondaggi politici/ FdI in testa (20,8%), Lega in calo. Ddl Zan: 52% favorevole

Centrodestra dalle parti del 50%, cambia la leadership della classifica dei partiti: questo quanto reso noto dai sondaggi politici di SWG per Tg La7. Secondo l’istituto, in vetta troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 20,5% al 20,8%, scavalcando Matteo Salvini. La Lega, infatti, perde lo 0,4% e scende al 20,2%.

I sondaggi politici di SWG segnalano la crescita del Partito Democratico, +0,2% con i dem al 18,9%, e il ribasso del Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,2% e si attestano al 14,4%. Forza Italia perde lo 0,2% e si porta al 6,8%, mentre Azione di Carlo Calenda è dato al 3,9%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2,7% (+0,3%), MDP Articolo 1 al 2,5% (-0,2%) e Italia Viva al 2,4% (-0,1%). In fondo alla classifica spazio a +Europa al 2% (-0,1%), Verdi all’1,7% (-0,1%) e Coraggio Italia all’1,2% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL DDL ZAN

Oggi entra nel vivo il dibattito sul ddl Zan ed è arrivato il momento di andare ad analizzare alcuni dei sondaggi politici sul tema. Una delle rilevazioni più interessanti è quella di Tecnè condotta tra il 26 e il 27 maggio scorso. Il 52 per cento degli intervistati si è detta a favore della legge sull’omotransfobia, mentre per il 30% sono sufficienti le norme attuali. Quasi due italiani su due, il 18% per l’esattezza, ha preferito non rispondere al quesito. Ma i gay sono ancora discriminati in Italia? Anche in questo caso i sondaggi politici tracciano uno scenario netto: per il 57% sì, mentre per il 29% no. Il restante 14% non ha preso posizione.

