Sondaggi politici/ FdI primo partito al 29,4%, Pd in calo al 19,4%, bene il M5s (+1,2%)

Il trend delle intenzioni di voto delle ultime settimane appare ormai chiaro, ma non mancano le sorprese negli ultimi sondaggi politici stilati da Ipsos per il Corriere della Sera. In cima alla classifica vi è la certezza Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni scende dello 0,2 per cento e si attesta al 29,4 per cento. Passo indietro ben più marcato invece per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 20,4 al 19,4 per cento, perdendo esattamente un punto percentuale.

Il terzo posto nella classifica di gradimento spetta al Movimento 5 Stelle: i sondaggi di Ipsos quotano i grillini al 16,2 per cento, +1,2% rispetto alla precedente rilevazione. Buon passo in avanti anche per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini passa dall’8,2 al 9,1 per cento. Giù Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,4 e sono al 7,3 per cento. Tra i partiti minori c’è da segnalare il boom di Italia Viva: il partito di Matteo Renzi guadagna l’1,1% e si porta al 4,1%. Giù invece azione, dal 3,5 al 3,1 per cento.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Andiamo adesso a conoscere i sondaggi politici su governo e Giorgia Meloni. La fiducia nei confronti dell’esecutivo si attesta al 52 per cento, mentre il gradimento nei confronti del primo ministro è a quota 54 per cento. Per quanto concerne la classifica dei leader più apprezzati, dopo il premier spazio all’azzurro Antonio Tajani e a Matteo Salvini, rispettivamente al 34 e al 31 per cento. Poi Giuseppe Conte al 30 per cento e Elly Schlein al 26 per cento, quest’ultima in picchiata rispetto alla precedente rilevazione (-5%). Maurizio Lupi è quotato al 23 per cento, mentre tutti gli altri leader di partiti sono sotto il 20 per cento: Nicola Fratoianni al 19%, Angelo Bonelli al 18%, Carlo Calenda al 18% e Matteo Renzi al 16%.

