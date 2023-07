Sondaggi politici/ FdI sale al 28,8%, Pd distante (20,4%). In calo M5s e Forza Italia

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Swg per Tg La7, qualche variazione significativa nelle intenzioni di voto degli italiani. Nessuna sorpresa in vetta alla classifica: il partito più amato è Fratelli d’Italia, in rialzo dal 28,3 al 28,8 per cento. In crescita anche il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein guadagnano lo 0,3% e si attestano al 20,4 per cento. Passi indietro per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,4% e scendono al 15,9 per cento.

I sondaggi di Swg portano buone novelle alla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini cresce dello 0,4% e torna in doppia cifra, esattamente al 10 per cento. Giù Forza Italia: gli azzurri passano dal 7,5 al 7,2 per cento. Azione e Verdi/Sinistra perdono lo 0,1% e si attestano rispettivamente al 3,6% e al 3,2%. Non se la passa meglio Italia Viva: il partito di Matteo Renzi scende al 2,8 per cento. In fondo alla classifica spazio a +Europa al 2,4%, Per l’Italia con Paragone al 2,1% e Unione Popolare all’1,8%.

Sondaggi politici, i dati di Swg

I sondaggi politici di Swg hanno poi acceso i riflettori sul caso Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è finita nel mirino di un’inchiesta di Report per la gestione delle sue aziende e l’opposizione ha invocato le dimissioni. L’esponente di Fratelli d’Italia non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, ma cosa ne pensano gli italiani? Per sei intervistati su dieci – il 59 per cento – la Santanchè dovrebbe dimettersi dalla carica da ministro. Percentuali altissime tra gli elettori dell’opposizione, addirittura l’86 per cento, mentre tra gli elettori della maggioranza si attesta al 38 per cento. Per il 14 per cento dovrebbe invece mantenere il suo incarico di ministro: la percentuale sale al 39 per cento tra gli elettori della maggioranza. Il restante 27 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

